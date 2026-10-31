Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 13:17

Транспорт

Наклейки для потерявшихся детей появились на речных вокзалах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Северном и Южном речных вокзалах Москвы появились специальные наклейки для потерявшихся детей. Об этом ТАСС рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Наклейки "Потерялся? Не уходи!" созданы совместно с фондом "Поиск пропавших детей". Если ребенок не найдет родителей, он может встать возле такого стикера, и сотрудники вокзала сразу окажут ему помощь.

На стикерах изображен детский персонаж Речкин. Он призывает юных пассажиров не выходить из транспорта с незнакомыми людьми, стоять рядом с наклейкой и ждать помощи.

Наклейки разместили под камерами видеонаблюдения, чтобы работники вокзалов быстрее реагировали, добавил член Общественного совета при МВД России Дмитрий Второв. Он призвал родителей показать стикеры детям.

Ранее сообщалось, что лекции о детских и подростковых книгах пройдут на электросудах регулярных речных маршрутов. Пассажиры узнают больше о писателях, художниках и редакторах. Тематические рейсы доступны ежедневно на втором, третьем и четвертом маршрутах.

Читайте также


транспортгород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика