Наклейки для потерявшихся детей появились на речных вокзалах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Северном и Южном речных вокзалах Москвы появились специальные наклейки для потерявшихся детей. Об этом ТАСС рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Наклейки "Потерялся? Не уходи!" созданы совместно с фондом "Поиск пропавших детей". Если ребенок не найдет родителей, он может встать возле такого стикера, и сотрудники вокзала сразу окажут ему помощь.

На стикерах изображен детский персонаж Речкин. Он призывает юных пассажиров не выходить из транспорта с незнакомыми людьми, стоять рядом с наклейкой и ждать помощи.

Наклейки разместили под камерами видеонаблюдения, чтобы работники вокзалов быстрее реагировали, добавил член Общественного совета при МВД России Дмитрий Второв. Он призвал родителей показать стикеры детям.

Ранее сообщалось, что лекции о детских и подростковых книгах пройдут на электросудах регулярных речных маршрутов. Пассажиры узнают больше о писателях, художниках и редакторах. Тематические рейсы доступны ежедневно на втором, третьем и четвертом маршрутах.

