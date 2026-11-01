Трамп призвал американцев "проснуться" в связи с беспорядками в Европе

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social изображение, посвященное протестам и беспорядкам в европейских странах. На картинке содержится призыв к американцам обратить внимание на происходящее в Европе.

На изображении человек с факелом входит в помещение с американским флагом на двери. Соседние комнаты, обозначенные названиями стран Европы, уже охвачены огнем или тлеют после пожара. Под ногами мужчины лежит ковер с надписью "ислам", а в верхней части картинки размещены слова "Проснись, Америка!".

Публикация появилась на фоне массовых протестов в европейских странах. Осенью 2026 года во Франции прошли несколько крупных волн демонстраций, участники которых выступали против роста стоимости жизни и проблем в сфере образования. В ряде городов акции сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и погромами.

В Италии протестные акции связаны с ростом цен на топливо, бюджетной политикой и недовольством сокращением социальных расходов на фоне увеличения военных затрат. Участники выступают против того, что называют "бюджетом войны". В стране проходят общенациональные забастовки и шествия, в том числе в Риме, Милане и Турине. На улицах усилено полицейское патрулирование.

В Албании также прошли антиправительственные выступления, сопровождающиеся столкновениями с полицией. Изначально протестное движение было связано с экологическими требованиями, однако впоследствии приобрело политический характер. С октября к демонстрациям присоединились студенты. Они выражают недовольство высокой стоимостью обучения, тяжелыми условиями жизни и социальным неравенством.

31 октября молодежные протесты состоялись более чем в 30 городах Германии. Участники требовали увеличить инвестиции в образование, здравоохранение и защиту климата, выступали против возможного возвращения воинской повинности. В отдельных городах произошли столкновения с правоохранителями.