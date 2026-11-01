Умер бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов умер в возрасте 64 лет. Об этом коллектив сообщил в своем телеграм-канале.

"Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея", – говорится в опубликованном сообщении.

Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Сначала он занимался оперным пением, после чего в 1989 году присоединился к "Любэ".

Тарасов участвовал в записи всех ее альбомов, однако постоянно выступать на концертах начал только в 2005 году.

