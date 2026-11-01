Фото: depositphotos/id1974​

Россия с 30 декабря введет визовый режим для граждан Черногории, заявили в российском посольстве в Подгорице.

Решение станет ответной мерой на отмену безвизового режима для россиян.

С этого дня въезд граждан Черногории в Россию будет осуществляться по визам по всем видам паспортов, уточнили в диппредставительстве. Дополнительную информацию о получении визы можно найти на сайте посольства.

Ранее сообщалось, что для российских туристов начал действовать визовый режим при поездках в Черногорию. Консульский сбор за оформление визы – 35 евро. При подаче документов через VFS Global дополнительно оплачиваются услуги визового центра. Прием документов организован в восьми городах России.

Также для въезда в страну достаточно действующей шенгенской визы или визы США, Великобритании, Ирландии, Канады, Австралии, Японии либо Новой Зеландии. Принимаются и виды на жительство этих стран или государств Шенгенской зоны.

