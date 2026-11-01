Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 19:15

Политика

Трамп заявил, что станет "мистером вето" в случае победы демократов на выборах

Фото: whitehouse.gov

Если демократы победят на промежуточных выборах в Конгресс и получат большинство хотя бы в одной из палат, президент США Дональд Трамп станет "мистером вето". Об этом американский лидер заявил в подкасте Pod Force One газеты New York Post, фрагменты которого показал телеканал Fox News.

"Если это произойдет, полагаю, что я стану "мистером вето". Я не дам им закрепиться, а затем, вероятно, мы заключим сделки", – сказал Трамп.

По его словам, законодатели будут направлять ему законопроекты, он станет накладывать на них вето, а через месяц или два документы будут "превращаться в мусор". После этого, добавил президент, он соберет законодателей и заключит сделку. Он также выразил надежду, что такого развития событий удастся избежать.

Промежуточные выборы в Конгресс назначены на 3 ноября. На них переизберут треть Сената и всю Палату представителей. Сейчас обе палаты контролирует Республиканская партия.

Ранее Трамп заявил о своем возможном участии в выборах главы государства, несмотря на конституционные ограничения. По его словам, он "имеет право" на это.

Кроме того, СМИ и прежде обращали внимание на лазейку в 22-й поправке к Конституции США. Теоретически она позволила бы Трампу оставаться у власти до 2037 года. Поправка запрещает переизбрание только для президента, который уже занимал пост дважды, однако не описывает ситуацию возвращения при отставке или смерти другого лидера.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика