Трамп заявил, что станет "мистером вето" в случае победы демократов на выборах

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Если демократы победят на промежуточных выборах в Конгресс и получат большинство хотя бы в одной из палат, президент США Дональд Трамп станет "мистером вето". Об этом американский лидер заявил в подкасте Pod Force One газеты New York Post, фрагменты которого показал телеканал Fox News.

"Если это произойдет, полагаю, что я стану "мистером вето". Я не дам им закрепиться, а затем, вероятно, мы заключим сделки", – сказал Трамп.

По его словам, законодатели будут направлять ему законопроекты, он станет накладывать на них вето, а через месяц или два документы будут "превращаться в мусор". После этого, добавил президент, он соберет законодателей и заключит сделку. Он также выразил надежду, что такого развития событий удастся избежать.

Промежуточные выборы в Конгресс назначены на 3 ноября. На них переизберут треть Сената и всю Палату представителей. Сейчас обе палаты контролирует Республиканская партия.

Ранее Трамп заявил о своем возможном участии в выборах главы государства, несмотря на конституционные ограничения. По его словам, он "имеет право" на это.

Кроме того, СМИ и прежде обращали внимание на лазейку в 22-й поправке к Конституции США. Теоретически она позволила бы Трампу оставаться у власти до 2037 года. Поправка запрещает переизбрание только для президента, который уже занимал пост дважды, однако не описывает ситуацию возвращения при отставке или смерти другого лидера.

