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02 ноября, 10:23

Шоу-бизнес

Певица Майли Сайрус рассказала, что получила послание от Долли Партон с того света

Фото: ТАСС/APJordan Strauss

33-летняя певица Майли Сайрус рассказала, что восприняла мигание света как знак от своей крестной – кантри-исполнительницы Долли Партон. Об этом артистка сообщила со сцены во время выступления в Лос-Анджелесе, передает Page Six.

По словам Сайрус, в ее спальне стоит манекен, созданный по образу Партон. Эту фигуру певица получила от крестной на Рождество: она одета и выглядит так же, как сама Партон.

Девушка рассказала, как однажды осталась дома одна и решила устроить небольшой ритуал в память о близком человеке. Она включила песню Партон Jolene, зажгла свечу и положила цветок рядом с манекеном. После этого артистка попросила крестную подать какой-нибудь знак и включить свет.

"Свет в коридоре замигал", – рассказала певица.

Сайрус призналась, что расценила произошедшее как "привет" от Партон из загробного мира.

Ранее Сайрус намекала на смену псевдонима. Исполнительница опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию с подписью "Майли". СМИ писали, что теперь при вводе в поисковик полного имени певицы выдача предлагает специальную поправку "Вы имели в виду просто: Майли".

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