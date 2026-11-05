В Белоруссии назвали дискриминацией отказ Канады в визах спортсменам из республики и РФ

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Отказ Канады выдавать визы российским и белорусским спортсменам является дискриминацией по национальному признаку. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков, передает РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что планы Оттавы противоречат олимпийскому принципу "спорт вне политики".

Варанков обратил внимание на обязательства стран, принимающих международные соревнования. По его словам, такое государство должно обеспечить въезд всем участникам турнира, а не ограничивать их допуск по национальному признаку. Он подчеркнул, что Канада не может пренебрегать постановлением Спортивного арбитражного суда (CAS), поскольку выступает организатором турнира.

Варанков также заявил, что позиция Оттавы расходится с ее собственными заявлениями о приверженности международному порядку, основанному на правилах. По его мнению, такие принципы соблюдаются лишь до тех пор, пока не противоречат интересам самой Канады.

Ранее CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям, отменив 5 резолюций совета организации. Однако в IIHF выразили несогласие с вердиктом и заявили, что оценят необходимые для его исполнения меры.

Премьер-министр Канады Марк Карни, в свою очередь, сообщил, что российские и белорусские спортсмены не смогут получить визы для участия в турнирах на территории страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такой отказ нарушением Олимпийской хартии.