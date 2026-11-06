Кабмин РФ разрешил продажу лекарств через почту в селах, где нет аптек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продажа медикаментов станет доступна в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные и медицинские организации. Разрешение поступило от правительства, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В ведомстве пояснили, что кабинет министров принял целый ряд решений, направленных на то, чтобы лекарства стали доступнее.

"Продажа востребованных препаратов станет возможна в сельских почтовых отделениях и в передвижных аптечных пунктах", – говорится в сообщении.

Одновременно определились регионы, где начнется эксперимент по розничной торговле медикаментами в передвижных аптечных пунктах. Ими стали Нижегородская и Курская области. Продлится эксперимент до 1 сентября 2029 года.

Как отметили в Минздраве, он позволит отработать механизм такой торговли, чтобы затем широко внедрить его и использовать на постоянной основе. Предусмотрен и порядок присоединения новых территорий. Чтобы регион включили в эксперимент, его руководитель должен будет подать ходатайство в министерство здравоохранения.

Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил, что власти планируют использовать инструменты искусственного интеллекта для прогнозирования потребности и возможного дефицита в лекарственных препаратах. Он также отметил, что министерство уже внедрило запрет на продажу недоброкачественных препаратов и лекарств с истекшим сроком годности.

