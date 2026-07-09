Минздрав будет использовать ИИ для раннего обнаружения рисков дефицита лекарств

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство здравоохранения РФ планирует использовать инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования потребности и возможного дефицита в лекарственных препаратах. Об этом в ходе круглого стола комитета по охране здоровья сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"В 2020 году не существовало маркировки, сегодня мы готовимся к пилотированию инструментов искусственного интеллекта", – цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что ведомство уже внедрило запрет на продажу недоброкачественных препаратов и лекарств с истекшим сроком годности.

Ранее в поликлиниках Москвы заработал ИИ-сервис, который расшифровывает диалог врача-невролога и пациента на приеме в фоновом режиме. Он был разработан отечественными специалистами. Технология не только расшифровывает текст, но и самостоятельно заполняет нужные поля протокола.

