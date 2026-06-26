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26 июня, 10:29

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии ИИ-сервисов в системе амбулаторной помощи Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продолжают развивать "Умный прием" в новой модели организации амбулаторной помощи и внедрять сервисы на основе ИИ в поликлиниках. Об этом рассказал Сергей Собянин в МАХ.

По его словам, главная задача новой модели заключается в максимально результативном приеме для пациента и врача.

"Ежедневно в московские поликлиники обращаются порядка 250 тысяч человек. Почти треть из них приходят за справкой, рецептом или больничным. Теперь в ряде случаев их можно получать онлайн", – отметил мэр Москвы.

С начала года при помощи телемедицинского сервиса удалось продлить более 1 миллиона рецептов и закрыть около 600 тысяч больничных листов. Кроме того, в электронном формате можно получить около 70% справок.

Глава города назвал "Умный прием" системой, позволяющей перейти от медицины по факту болезни к медицине выявления рисков и предприсков. Во время онлайн-записи пациент должен указать причину визита. Если он выбрал "Плохое самочувствие или боль", то к работе подсоединяется умный сервис, который уточняет жалобы и собирает первичные данные. На их основе он готовит сводку из ЭМК пациента, а врач получает ее перед приемом.

Благодаря "Умному приему" появился новый формат маршрутизации пациентов. Одним из направлений этого подхода является диагностика людей с болями в коленных суставах. Система способна проанализировать ЭМК и выдать направление на рентгенографию до приема.

По словам Собянина, технологии позволяют фиксировать пациентов из групп риска. В частности, при подозрении на сердечно-сосудистые осложнения горожанам предлагают пройти опрос, который определит риски развития ишемической болезни сердца или хронической сердечной недостаточности.

Вместе с тем столичные специалисты смогли разработать нейросеть, автоматически выявляющую людей с высоким риском развития инфаркта и инсульта в ближайшие два года.

"Сформирован и постоянно обновляется регистр таких пациентов. По каждому из них система анализирует полноту обследования, качество терапии и состояние здоровья", – указал мэр столицы.

На основании этих сведений появляется персональный сигнальный лист с рисками и рекомендациями, который участковый врач видит в ЕМИАС.

Следующим этапом перехода медицины к предупреждению болезней стал запуск проекта комплексной диагностики здоровья. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице в 2025 году впервые превысила 80 лет. Стремление к долголетию – одна из главных целей для каждого человека. Однако также это создает для городских властей целый ряд новых задач.

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