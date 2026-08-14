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14 августа, 18:47

Происшествия

В Москве возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью детей в клинике

Фото: МАХ/"Столичный СК"

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетних пациентов одной из клиник. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

По версии следствия, в медучреждении оказывали платные услуги детям. Сотрудники получали деньги от родителей, обманывая их насчет диагнозов и эффективности предлагаемого лечения.

При этом необходимую помощь, которая могла бы дать положительный результат, пациентам не оказывали, из-за чего родителям причинен значительный ущерб. Кроме того, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками детям по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью.

В рамках расследования следователи совместно с оперативными службами провели обыски в клинике на Варшавском шоссе, а также по местам проживания главврача и персонала. Изъята финансовая, медицинская и организационная документация, электронные носители информации и другие значимые материалы. Представители руководства и администрации клиники доставлены в подразделение ГСУ для проведения следственных действий.

Правоохранители устанавливают всех причастных лиц и полную картину произошедшего. Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее Росздравнадзор по Москве и Подмосковью организовал проверку частной столичной клиники улице Клары Цеткин, где пациентке якобы стало плохо во время операции. По предварительной информации, женщине ввели наркоз, после чего она потеряла сознание. За жизнь пострадавшей борются врачи.

Частные медицинские клиники начнут маркировать в России

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