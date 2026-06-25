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25 июня, 11:51

Происшествия

В Москве косметолог частной клиники пойдет под суд после гибели пациентки

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве предстанет перед судом косметолог частной клиники, чья пациентка умерла после неудачно проведенной процедуры по удалению жира. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Там отметили, что Тверская межрайонная прокуратура Москвы утвердила врачу обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По данным прокуратуры, обвиняемая являлась действующим медицинским работником с квалификациями хирурга и косметолога, а также оказывала косметологические и хирургические услуги.

Следствие установило, что 31 марта 2026 года в частном центре косметологии на Новослободской улице женщина провела пациентке липоредукцию – малоинвазивную процедуру по удалению жировых отложений. Для ее выполнения используется раствор с анестетиком.

Как отмечается, в обязанности врача входила проверка концентрации препарата перед применением, в том числе изучение упаковки и инструкции, однако этого сделано не было. Кроме того, при проведении такой операции должны присутствовать врач-анестезиолог и врач-реаниматолог, но обвиняемая их участие не обеспечила.

По версии следствия, косметолог самостоятельно приготовила раствор и ввела его пациентке в область живота. В результате у женщины развилась острая интоксикация препаратом, которая привела к смерти. Свою вину обвиняемая признала.

Ранее британский инфлюенсер Джордан Джеймс Парк, известный как "король губ" из-за многочисленных внешних изменений, скончался в возрасте 34 лет после косметологической процедуры. По данным The Sun, мужчина умер 18 февраля, полиция задержала двух человек по подозрению в непредумышленном убийстве, но позже отпустила под залог до завершения расследования.

Сам Парк также работал косметологом и в 2024 году уже задерживался по аналогичному подозрению из-за смерти клиентки после процедуры по увеличению ягодиц. На момент своей смерти он находился под залогом без официальных обвинений.

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