Виктория Бекхэм прокомментировала обвинения в ринопластике

Многие звезды не хотят стареть и отчаянно пытаются обмануть природу, обращаясь к косметологам и пластическим хирургам. Кто-то честно признается во вмешательствах, другие объясняют моложавый вид здоровым образом жизни, правильным питанием и спортом. Кого из звезд заподозрили в пластике – в материале Москвы 24.

Виктория Бекхэм

17 декабря модельер и экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм в эфире The Today Show в очередной раз опровергла слухи о том, что делала ринопластику. Звезда заявила, что эффекта "носа-кнопки" ей удается добиться с помощью правильного контуринга.



Виктория Бекхэм модельер, певица В прошлом было много людей, которые говорили мне, что я делала какую-то операцию на носу. Нет, никогда. Это умный контуринг. Я буквально провожу две линии по обе стороны носа, чтобы действительно затенить боковые стороны. Когда я растушевываю средство пальцами, создается иллюзия более длинного и прямого носа.

А чуть ранее 50-летнюю знаменитость раскритиковали в Сети за увеличение губ и чрезмерное увлечение филлерами. 3 декабря дизайнер и ее муж, футболист Дэвид Бекхэм появились на приеме королевской семьи в Букингемском дворце, кадры с праздничного ужина опубликовало издание Daily Mail. Виктория была в черном длинном облегающем платье своего бренда, которое вполне соответствовало дресс-коду мероприятия, а вот внешность звезды вызвала немало вопросов.

"Похоже, она специально сделала себе губы для этого события", "Лицо Виктории выглядит так, будто ей вкололи много ботокса", "Ее рот выглядит очень странно!", "Ее лицо выглядит нелепо", "Она начинает выглядеть как другой человек", комментировали пользователи Сети.

Ксения Бородина

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Телеведущую Ксению Бородину также подозревают в многочисленных пластических операциях и активном использовании "уколов красоты". Поклонники замечают, что в последнее время звезда изменилась: сбросила лишний вес и стала выглядеть заметно моложе. В интервью изданию "Страсти" пластический хирург Сергей Свиридов предположил, что на свое преображение Ксения могла потратить около миллиона рублей.



Сергей Свиридов пластический хирург Можно предположить, что в свое время она выполнила ринопластику. Если сравнивать ее юношеские фото и нынешние, можно заметить, что кончик носа стал уже, спинка – более тонкой и длина носа уменьшилась. Если была операция, то выполнена она очень хорошо.

Медик рассказал, что ведущая могла воспользоваться безоперационным сфокусированным ультразвуковым SMAS-лифтингом, а также сделать инъекции филлерами в области скул и губ.

"Также, вероятно, Ксения Бородина применяет инъекции ботокса для разглаживания морщин в области наружных уголков глаз и лба. Сейчас она выглядит более красивой, изящной и утонченной. В будущем, возможно, Ксении стоит задуматься о верхней и нижней блефаропластике и эндолифтинге лица", – заключил пластический хирург.

Впрочем, сама телеведущая слухи о хирургических вмешательствах категорически отрицает, заявляя, что хорошо выглядеть ей помогают правильное питание, спорт и соблюдение режима.

Анна Седокова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В сентябре 2024 года в пластике заподозрили и певицу Анну Седокову: тогда в ее личном блоге впервые появились фото и видео, на которых артистку трудно узнать. Сама Анна никак не подтверждала догадки поклонников.

А вот пластический хирург Арташес Айрапетян рассказал изданию "Леди Mail", что корректировка внешности все же могла быть.

"Как хирург, специализирующийся на ринопластике, считаю, что серьезной операции по изменению формы носа Анна не делала. Линии на кончике носа те же, что и на юных фотографиях. Но она однозначно сделала себе булхорн — это операция по коррекции верхней губы. Седокова совершенно точно увеличивала и подтягивала грудь хирургическим путем. Такой естественной формы бюста после рождения трех детей быть не может, она бы обязательно провисла", – пояснил он.

Дана Борисова

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

А вот 48-летняя телеведущая Дана Борисова не скрывает, что прибегает к услугам пластических хирургов и косметологов. В августе 2024 года ей провели операцию по изменению формы глаз и подтяжке лба. Своими новыми "лисьими глазками" как у Беллы Хадид она похвасталась в блоге и предложила подписчикам оценить результат. Также Дана поблагодарила своего хирурга за отличную работу.

Виктория Боня

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Телеведущая Виктория Боня еще в 2023 году на своей странице в соцсетях рассказала, что потратила на хирургические вмешательства более 20 миллионов рублей. Свое преображение звезда доверила голливудскому пластическому хирургу Чиа Чи Као.

"Чтобы решить проблемы, мы планировали сделать лифтинг "Конский хвост", оформление бровей, эндоскопическую имплантацию, нижнюю блефаропластику, подтяжку щек, поддержку носогубных складок, перенос жира на лицо и фракционное омоложение", – рассказывал тогда сам врач.

А в 2024 году Боня продолжила эксперименты с внешностью и обратилась к голливудскому косметологу, который сделал ей инъекции для моделирования лица и скорректировал асимметрию губ.

Анна Asti

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певица Анна Asti тоже честно признавалась, что достичь идеала ей помогли косметологи и хирурги. Она рассказала, что еще в 2019 году решилась на липолифтинг, а также сделала уколы липолитиков в подбородок. Артистка отметила, что останавливаться на этом не собирается и планирует к 50 годам "бахнуть затяжную пластику", которая позволит ей стареть красиво.