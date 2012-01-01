Ксения Бородина раскрыла детали отношений с возлюбленным Николаем Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как они с бойфрендом Николаем Сердюковым урегулируют конфликты. При этом звезда заверила, что недопонимание между ними случилось всего один раз. Однако в романтическую сказку верят далеко не все. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Мы не ругаемся"

Фото: телеграм-канал Borodylia

26 ноября Ксения Бородина откровенничала с фолловерами о личном в одной из соцсетей. В рубрике "Вопрос – ответ" телеведущую попросили рассказать о ссорах с возлюбленным Николаем Сердюковым. Звезда ответила, что конфликтов у них не бывает. Правда, все же припомнила один неприятный случай, который удалось быстро уладить.





Ксения Бородина телеведущая Один раз было, что сильно не поняли друг друга, ночь помолчали, наутро созвонились и договорились больше не разлучаться: что бы ни случилось, всегда ночевать вместе и проговаривать обиду. С тех пор так и делаем, ничего не замалчиваем, все обсуждаем.

О романе 41-летней Ксении и 36-летнего ставропольского блогера Николая стало известно летом этого года. Молодые люди познакомились на съемках шоу "Последний герой", где Сердюков был участником, а Бородина – ведущей. После молодые люди продолжили общение, которое стремительно переросло в романтические отношения.

"Меня всегда учили прислушиваться к старшим"

Фото: телеграм-канал Borodylia

В конце октября Бородина и Сердюков посетили премию "Жара" и даже победили в номинации "Пара года". Перед этим возлюбленные прошли по красной дорожке и ответили на каверзные вопросы журналистов, которые уточняли, кто в семье главный, намекая на пятилетнюю разницу в возрасте. Пока ведущая доказывала, что несмотря на годы, они на одной волне, блогер решил разрядить обстановку: "Меня всегда учили прислушиваться к старшим".

Ксения на колкость не отреагировала, тогда ее спутник продолжил демонстрировать чувство юмора и такта: "У меня первый такой опыт, что девушка старше меня. На сегодняшний день это никак не чувствуется. Ксения для меня все равно маленькая девочка".

"На меня пока ничего не оформляли"

Фото: телеграм-канал Borodylia

Николай упражняется в остроумии не только во время светских выходов. Сердюков не пропускает мимо и комментарии хейтеров. Немало поклонников Бородиной подкалывают ее выбор, ведь, по их мнению, разведенный блогер с более низким, чем у ведущей, доходом, который регулярно гостит в загородном особняке возлюбленной и водит ее машины, не дотягивает до уровня теледивы.

Кроме того, именно в отношениях с Сердюковым Бородина нарушила свой принцип "счастье любит тишину" и стала активно делиться подробностями личной жизни в соцсетях. Все это натолкнуло подписчиков Ксении на мысль, что бойфренд не искренен в своих чувствах, а имеет корыстные интересы. В ответ Сердюков без стеснения троллит хейтеров, называя их "диванными критиками" и "завистниками", передает издание StarHit.





Николай Сердюков блогер Для тех, кто переживает за Ксению и ее имущество. На меня пока ничего не оформляли, буду держать вас в курсе, если вдруг повезет.

Несмотря на волну негатива, Бородина кажется по-настоящему счастливой. Кроме того, новый избранник отлично ладит с ее детьми от предыдущих отношений. Напомним, телеведущая дважды была замужем. Первым супругом знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов – тогда брак продлился с 2008 по 2011 год, в нем родилась дочь Маруся, которой сейчас 15 лет. А в 2015-м Ксения стала женой предпринимателя Курбана Омарова и в том же году родила дочь Теону. Спустя шесть лет пара распалась.

"Молю: не выходи за него!"

Фото: телеграм-канал Borodylia

Некоторые коллеги по шоу-бизнесу тоже считают нового возлюбленного Ксении не лучшей партией для звезды. На днях экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева публично обратилась к Бородиной с просьбой не выходить замуж за нового возлюбленного. Телеведущая опубликовала в своих соцсетях отрывок интервью, в котором Ксения и Николай заявляют, что готовы к созданию семьи. Водонаева прокомментировала серьезный настрой пары.





Алена Водонаева телеведущая Ксюша, вообще не мое дело, но выходить замуж за "косинусов" можно по приколу лет в 30 – 30 с небольшим. Тем более у тебя это уже было. Слишком неравный вес для семейной жизни. Живи, кайфуй, встречайся с кем хочешь, строй карьеру, создавай капитал, ты все это успешно делаешь. Котом Эскобаром молю: не выходи за него замуж!

Водонаева пояснила, что под "косинусом" имеет в виду мужчин, которые сильно проигрывают по всем параметрам находящейся рядом женщине. Вероятно, звезда намекнула на свой краткосрочный брак с музыкантом Алексеем Косинусом, который не смог обеспечить ей должный уровень жизни, о чем теледива рассказывала в интервью изданию The Day.