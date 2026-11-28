Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проходка на перегоне Бирюлевской линии от станции "ЗИЛ" до станции "Остров Мечты" завершена досрочно. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Сначала строители закрыли левый тоннель, затем – правый. Завершить весь участок рассчитывали в 2027 году, но проходку удалось выполнить раньше, подчеркнул мэр.

Во время прокладки правого тоннеля контролировали здания и инженерные сети в местах проведения работ. Особое внимание уделили подводному отрезку длиной 210 метров: гидростатическое давление на обделку тоннеля там доходило до двух атмосфер.

Также Собянин рассказал о готовности обоих тоннелей между "Островом Мечты" и "Кленовым бульваром". В настоящий момент работы продолжаются в сторону станции "Курьяново".

По словам градоначальника, бирюлевская линия повысит доступность метро для более чем миллиона человек. Она протянется от "ЗИЛа" до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Их жители будут добираться до центра города в 1,5 раза быстрее.

Метро придет и в микрорайон Курьяново в Печатниках. Пассажиры смогут пересаживаться на БКЛ, МЦК, Троицкую и Замоскворецкую линии, а также на Павелецкое направление МЖД.

Ранее Собянин рассказал о начале проходки левого перегонного тоннеля на участке "Ракитки" – "Десна" Троицкой линии метро. Его протяженность составит 2,56 километра. Предполагается, что работы будут завершены в 2027 году.