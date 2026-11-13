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13 ноября, 11:45

Транспорт

Щит уникальной конструкции строит соединительную ветку в электродепо "Новорижское"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проходку соединительной ветки из электродепо "Новорижское" до одноименной станции Рублево-Архангельской линии метро строит механизированный комплекс "Олеся", который создан для работы в грунтах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В нем предусмотрена уникальная камера безопасности, предназначенная для защиты проходчиков при чрезвычайных ситуациях. Она установлена далеко от гидравлических баков и дизель-генератора, а также оснащена системой очистки воздуха и всем необходимым для первой помощи", – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего щит должен будет пройти более 1 километра. Электродепо расположится с северной стороны Новорижского шоссе в районе 23-го километра в Красногорске. Его открытие намечено на следующий год.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, парк поездов, который обслуживает первые пять станций Рублево-Архангельской линии, состоит из вагонов "Москва-2026". На первом этапе на ветку вышли 12 составов. В настоящее время линию обслуживает электродепо "Солнцево", после открытия это начнет делать электродепо "Новорижское".

Будущая станция "Новорижская" готова на 38%. Здесь уже завершены земляные работы. Она будет расположена между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе. Специалисты приступили к архитектурной отделке и прокладке инженерных систем.

За 3 ближайших года в Москве планируется открыть 23 новые станции

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