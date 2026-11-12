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12 ноября, 12:34

Мэр Москвы

Собянин: завершили проходку левого тоннеля от станции "ЗИЛ" до "Острова мечты"

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строители завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты" на Бирюлевской линии метро. Об этом на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.

Максимальная глубина залегания тоннеля достигает 29 метров. Он проходит под затоном Новинки, наземным участком Замоскворецкой линии, проспектами Лихачева и Андропова, поэтому работы потребовали высокой точности.

Сразу после старта щит "Елена" прошел под оборотными тупиками станции "ЗИЛ" Троицкой линии. Расстояние между ним и конструкциями действующего метро составляло меньше метра. Чтобы исключить риск повреждения сооружений, скорость проходки снизили. Объем вынимаемого грунта контролировали, а возможные деформации отслеживали круглосуточно.

Сейчас между "ЗИЛом" и "Островом мечты" продолжается проходка правого тоннеля. Ее ведет щит "Виктория". Кроме того, "Ольга" прокладывает левый тоннель от "Кленового бульвара" в сторону "Курьянова", а "Эсмина" делает соединительную ветку между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями.

По словам градоначальника, Бирюлевский радиус начнется на "ЗИЛе" и придет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. К 2030 году там будут жить больше 260 тысяч человек. Время в пути до центра для жителей этих районов сократится в 1,5 раза.

Строительство линии планируют завершить в две очереди в 2028–2029 годах. Бирюлевская линия станет седьмой новой веткой, построенной в московском метро (включая МЦК) с 2011 года. На линии будет курсировать только современный подвижной состав российского производства.

Ранее мэр рассказывал о начале монолитных работ на станции "Сосенки" Троицкой линии метро. Это один из главных этапов строительства, в ходе которого происходит формирование основного несущего каркаса комплекса – стен, колонн, перекрытий, платформ и других конструкций. При этом левый перегонный тоннель между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" уже пройден. На правом щит преодолел почти две трети намеченного пути.

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