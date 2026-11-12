Пассажиры столичного транспорта теперь могут пополнить "Тройку" через чат с Алисой AI

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пополнить "Тройку" теперь можно в чате с Алисой AI. Об этом сообщил столичный Дептранс в MAX.

Как уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сейчас происходит интеграция сервисов в привычные пассажирам IТ-экосистемы. Новый сервис позволит жителям города и области экономить время на повседневных поездках, добавил он.

Пополнить "Тройку" в чате с искусственным интеллектом теперь можно без комиссии. Это возможно благодаря сотрудничеству московской билетной системы "СберТройка" и "Яндекса". Также жители и гости Москвы могут проверить баланс карты.

"Напишите Алисе AI, например: "Пополни "Тройку" на 300 рублей". Если карта уже сохранена в сервисе "Транспорт" "Яндекс Go", "Яндекс Картах" или "Яндекс Пэй", нейросеть найдет ее автоматически. Если нет – достаточно один раз ввести номер "Тройки" в специальную защищенную форму на сайте – это полностью безопасно", – отметили в ведомстве.

Дальше необходимо подтвердить платеж любой банковской картой, в том числе привязанной к "Яндекс ID". Пользователям напомнили, что в одном аккаунте можно сохранить сразу несколько "Троек", например, свою и ребенка. Кроме того, Алиса AI будет напоминать о необходимости пополнить баланс карты.

Ранее сообщалось, что в приложении "Метро Москвы" появилась возможность пополнять "Кошелек", а также покупать абонементы на "Тройку" и карту москвича с помощью цифрового рубля. Чтобы воспользоваться новой опцией, необходимо заранее открыть счет цифрового рубля в банке, подключенном к платформе Центробанка. После этого в приложении нужно выбрать карту "Тройка" или карту москвича в разделе "Платежные средства", нажать "Пополнить" и в способах оплаты указать цифровой рубль.

Ликсутов отметил, что пополнение запущено совместно с Банком России и ВТБ. При этом, напомнил заммэра, всего для пассажиров существует 14 способов оплаты проезда.