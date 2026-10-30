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30 октября, 10:21

Транспорт

Москвичам рассказали, как оставить отзыв о поездке в транспорте в голосовом формате

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Поделиться мнением о поездке в наземном транспорте можно в разных форматах, в том числе в голосовом. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, оставить голосовой отзыв о работе маршрута можно более чем в 7,5 тысячи автобусов и электробусов Мосгортранса. Обратную связь принимают через QR-коды в салоне, которые находятся у кабины водителя и над площадкой для колясок и велосипедов.

Пассажирам сообщили: чтобы поделиться мнением необходимо сначала отсканировать с помощью камеры смартфона QR-код, затем заполнить обязательные графы анкеты, нажать кнопку "Голосовое сообщение", рассказать о своей поездке и отправить отзыв.

В Дептрансе подчеркнули, что искусственный интеллект переводит речь в текст и отправляет специалистам Мосгортранса. При этом сообщения с оскорблениями и нецензурной лексикой не обрабатываются.

Ликсутов уточнил, что отзывы о поездках в наземном транспорте принимаются с 2024 года. За это время было обработано уже более 66 тысяч сообщений, более 16 тысяч из них – благодарности водителям. Обратная связь пассажиров помогает совершенствовать работу транспорта, заключил заммэра.

Ранее сообщалось, что электробусы Мосгортранса вышли на маршруты в 100 столичных районах в 2026 году. Впервые машины на электротяге запустили в Зеленоградском административном округе, а также в Бирюлеве Западном и Новопеределкине. Больше всего электробусов пришло в Пресненский и Тверской районы, а также в Ивановское. С начала 2026 года на электробусах совершили 310 миллионов поездок, что на 30% больше, чем в 2025-м.

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