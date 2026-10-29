Электробусы вышли на маршруты в 100 районах Москвы с начала года

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Электробусы Мосгортранса вышли на маршруты в 100 столичных районах в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Впервые машины на электротяге запустили в Зеленоградском административном округе, а также в Бирюлеве Западном и Новопеределкине. Больше всего электробусов пришло в Пресненский и Тверской районы, а также в Ивановское. С начала 2026 года на электробусах совершили 310 миллионов поездок, что на 30% больше, чем в 2025-м.

"Современный экологичный транспорт становится еще более доступным для жителей всех округов столицы", – отметил Ликсутов.

В настоящее время в парках Мосгортранса насчитывается уже 790 электробусов с батареями российского производства. Из них 690 машин – электробусы КАМАЗ, а еще 100 – ЛиАЗ. В транспорте используются российские батареи "РЭНЕРА". В будущем ожидается увеличение их базовой емкости на 30%.