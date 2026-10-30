Американская группа Saliva выступит в девяти городах России

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Американская рок-группа Saliva отправится в апрельский тур по девяти городам России. Об этом сообщили в пресс-службе концертного агентства Force Events.

Концерты пройдут в Новосибирске 14 апреля, Красноярске 15 апреля, Тюмени 17 апреля, Екатеринбурге 18 апреля, Казани 20 апреля, Уфе 21 апреля, Самаре 22 апреля, Санкт-Петербурге 23 апреля и Москве 24 апреля.

Российская группа GORODA присоединится к Saliva в этом туре. Коллективы вместе исполнят песню Do Something Wrong.

В пресс-службе отметили, что Saliva является номинантом "Грэмми". Композиции группы звучали в фильмах "Форсаж", "Дракула 2000", "Человек-паук" и "Пила 3D".

Ранее сообщалось, что американский рэпер Flo Rida (настоящее имя – Трэмар Диллард. – Прим. ред.) вернется в Россию с туром по нескольким городам. Он стартует 28 августа 2027 года в Москве на площадке "ВТБ Арена".

Организаторы назвали выступление в столице первым стадионным концертом Flo Rida в России. В 2027 году география выступлений рэпера в стране расширится.

