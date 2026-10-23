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23 октября, 17:21

Шоу-бизнес

Американский рэпер Flo Rida вернется в Россию с туром в 2027 году

Фото: AP Photo/Invision/Amy Harris

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя – Трэмар Диллард. – Прим. ред.) вернется в Россию с туром по нескольким городам. Он стартует 28 августа 2027 года в Москве на площадке "ВТБ Арена", сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency.

Организаторы назвали выступление в столице первым стадионным концертом Flo Rida в России. В агентстве добавили, что в 2027 году география выступлений рэпера в стране расширится, но остальные города назовут позднее.

Flo Rida уже выступал в Москве, концерт состоялся 2 мая на площадке "ЦСКА Арена". Во время исполнения трека Where Them Girls At на концерте рэпер бросал в зал белые розы. Кроме того, артист пригласил поклонниц на сцену и вместе с ними исполнил свой главный хит Low.

Выступление рэпера вызвало волну насмешек над российским певцом Егором Кридом в социальных сетях. Девушка, посетившая концерт музыканта, опубликовала пост, где рассказала, что Flo Rida удивил всех новым материалом и активно работал с залом.

В комментариях под публикацией многие вспомнили о концерте Крида в Краснодаре, где певец во время выступления обиделся на фанатов из-за того, что они сидели в телефонах. Кроме того, исполнитель заявил, что лучше "соберет 300 человек", которые будут с ним "до потери пульса", чем будет собирать полный зал.

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