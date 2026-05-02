Американский рэпер Flo Rida прилетел в Москву

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя – Трэмар Диллард. – Прим. ред.) прилетел в Москву. Он выступит на "ЦСКА Арене" 2 и 3 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на концертное агентство Say Agency.

"Докладываем обстановку прямо из аэропорта – 15 часов в небе и частный джет приземлился в нашей столице, чтобы устроить масштабные шоу в Москве, Краснодаре и Новосибирске", – уточняется в сообщении.

Агентство отметило, что артиста и его команду встретили в аэропорту под его хиты, которые исполнили под баян и балалайку на русский народный манер.

Главным треком в репертуаре рэпера стал саундтрек Low к фильму "Шаг вперед 2", созданный совместный с рэпером T-Pain.

Ранее концерт French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.) в Москве был перенесен на осень. При этом купленные билеты остаются в силе, а дата выступления будет сообщена позже.

Выступление должно было пройти на сцене VK Stadium 23 апреля. В рамках концерта музыкант планировал впервые исполнить новые треки.

