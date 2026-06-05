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05 июня, 15:14

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Эксперт Бархота: новые тарифы ОСАГО повысят издержки для владельцев старых машин

Эксперт рассказал, как изменится стоимость ОСАГО из-за введения новых тарифов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Введение новых тарифов ОСАГО, за счет которых российские власти хотят индивидуализировать расчет стоимости полиса, повысит издержки для владельцев старых автомобилей. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Как ранее сообщал ТАСС, к 2030 году стоимость полиса ОСАГО планируют привязать к уровню рисков безопасности дорожного движения, степень которых будет определяться характеристиками транспортного средства. Учитывать предлагается срок эксплуатации, наличие систем безопасности и рейтинг RuNCAP.

Бархота отметил, что сейчас многие страховые компании несут убытки, несмотря на большой объем продаваемых полисов. Происходит это из-за того, что стоимость ОСАГО регулируется государством, которое ограничивает верхний потолок цен. Дифференциация цен может решить эту проблему.

"При высокорисковой ситуации (например, не совсем исправный автомобиль, машина с большим уровнем износа или водитель с массой прошлых инцидентов) полис ОСАГО необходимо делать дороже. Для аккуратного водителя на новом авто стоимость должна идти по нижней границе, вне зависимости от цены машины", – пояснил Бархота.

В таком случае, продолжил эксперт, новые тарифы повысят издержки для владельцев подержанных авто с большим сроком эксплуатации, которые не имеют современных систем безопасности. При этом, отметил Бархота, владение машиной в текущей ситуации и так является "достаточно дорогим удовольствием".

"Стоимость бензина и страхования увеличиваются, расходные части и ожидание запчастей тоже повышают издержки", – отметил он.

Оценивая эффективность введения новых тарифов для отрасли, Бархота предположил, что этот шаг поможет нивелировать риски убыточности ОСАГО, однако в целом на рынок не повлияет.

Тем временем Конституционный суд РФ признал противоречащими конституции положения закона об ОСАГО, допускавшие возможность взыскания со страховых компаний убытков сверх установленного лимита в размере 400 тысяч рублей, если компания не могла организовать ремонт автомобиля. Основанием для обращения в суд стало ДТП, в котором пострадал автомобиль жителя Ярославля.

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