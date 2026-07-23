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23 июля, 12:17

Город

Юные горожане выберут имя для мексиканской змеи из Московского зоопарка

Фото: moscowzoo.ru

На платформе "Активный гражданин – детям" стартовал опрос, в рамках которого юные горожане смогут выбрать имя для мексиканской змеи из Московского зоопарка. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных электронных сервисов.

Ребятам предложили выбрать один из пяти вариантов: Тео, Ольмека, Миштека, Кецаль или Чальчи.

За участие дети получат баллы городской программы лояльности, которые они смогут обменять на различные подарки или перечислить их в фонды помощи животным.

Ранее юные москвичи выбрали имена для шести черных лебедей, поселившихся на ВДНХ. Опрос проводился на платформе "Активный гражданин – детям".

В результате три самки получили имена Царевна, Жемчужина и Ночь, а три самца – Оникс, Сириус и Барон. Участники опроса также ознакомились с интересными фактами об этих птицах и их особенностями.

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