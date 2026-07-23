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23 июля, 09:46

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У домашних яков из Московского зоопарка родился первый детеныш

Видео: MAX/"Московский зоопарк"

В Московском зоопарке у пары домашних яков Ассоль и Бориса родился первый детеныш. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

При рождении маленькая самка весила 17 килограммов. Пока она питается в основном молоком матери, но сотрудники зоосада уже дают ей разнообразный корм: сено, ветки ивы, мюсли и специальные смеси для травоядных.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, детеныш быстро растет – всего через две недели после рождения она стала весить почти вдвое больше. Посетители уже могут посмотреть на самку в вольере на старой территории.

Ранее в Московском зоопарке родился птенец японского журавля. Его уже можно встретить в вольере "Японский дворик", где также обитают глазчатые индейки и зеленые павлины.

Детеныша можно узнать по рыже-коричневому пуху. Его пол пока неизвестен.

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