23 июля, 09:46Город
У домашних яков из Московского зоопарка родился первый детеныш
При рождении маленькая самка весила 17 килограммов. Пока она питается в основном молоком матери, но сотрудники зоосада уже дают ей разнообразный корм: сено, ветки ивы, мюсли и специальные смеси для травоядных.
По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, детеныш быстро растет – всего через две недели после рождения она стала весить почти вдвое больше. Посетители уже могут посмотреть на самку в вольере на старой территории.
Ранее в Московском зоопарке родился птенец японского журавля. Его уже можно встретить в вольере "Японский дворик", где также обитают глазчатые индейки и зеленые павлины.
Детеныша можно узнать по рыже-коричневому пуху. Его пол пока неизвестен.
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