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23 июля, 15:04

Транспорт

В России запретили парковать электрокары и фуры под ж/д мостами и эстакадами

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

МЧС России запретило размещение под железнодорожными мостами и эстакадами взрывоопасных объектов, в том числе электромобилей и грузовиков. Правила начали действовать с 10 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство пояснило, что изменения помогут усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры.

"Введен прямой запрет на размещение под мостами и эстакадами пожаро- и взрывоопасных объектов, стоянок грузового автотранспорта, газобаллонных автомобилей и электромобилей", – говорится в сообщении.

Также МЧС установило требования к пределу огнестойкости опор и пролетных строений мостов и эстакад, нормы для зданий железнодорожных станций высокоскоростных магистралей, ужесточило требования к пожаробезопасным материалам и детализировало условия для выполнения задач пожарными.

Как отметило ведомство, это призвано повысить уровень защиты жизни и здоровья граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Ранее видеозаставки, транслирующие правила безопасности на железной дороге, появились на цифровых экранах столичных вокзалов. Ролики доступны пассажирам и гостям семи вокзалов, включая Белорусский, Восточный, Казанский, Курский, Павелецкий, Савеловский и Ярославский. Их можно найти у турникетов, входов и выходов с платформ, а также в залах ожидания.

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