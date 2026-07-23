Убийство директора Центрального рынка в Ульяновске раскрыли спустя 26 лет

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Следователи раскрыли убийство директора Центрального рынка в Ульяновске Михаила Мартынова, совершенное в 2000 году. Обвинение в его организации предъявили бизнесмену Азату Шайдуллову, который сейчас отбывает пожизненное наказание за другие преступления, сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии СК, 14 марта 2000 года Шайдуллов решил устранить Мартынова после отказа предоставить торговые точки предпринимателям, которых бизнесмен хотел вывести на рынок. Для организации убийства он привлек двух человек и заплатил каждому по 2,5 тысячи долларов.

Один из исполнителей, переодевшись в форму сотрудника милиции, выстрелил в директора рынка в грудь и голову. Пострадавшего доставили в больницу, где через несколько дней он скончался.

Раскрыть преступление удалось благодаря показаниям свидетелей, которые ранее отказывались сотрудничать со следствием. Правоохранители установили личности организатора и обоих исполнителей.

Им предъявлены обвинения в организации убийства из корыстных побуждений и по найму, а также в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и по найму.

Шайдуллов, как уточнили в СК, уже отбывает наказание в колонии особого режима для пожизненно осужденных за другие преступления. Второй фигурант находится под стражей. В отношении стрелявшего уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Ранее полицейские раскрыли убийство таксиста, совершенное в Новосибирской области 12 лет назад.

Осенью 2014 года тело владельца Toyota с ножевыми ранениями нашли в лесополосе у поселка Станционно-Ояшинского, но по горячим следам преступление раскрыть не удалось. Спустя годы биологические следы на окурке с места преступления помогли установить личность одного из нападавших.

Геномная экспертиза подтвердила причастность осужденного, отбывавшего наказание в Иркутской области, его этапировали в Новосибирск. На допросе 33-летний мужчина признался в содеянном.