Мастер-класс для молодежи провели на поисково-спасательной станции "Серебряный Бор"

Фото: Ольга Нуромская

На поисково-спасательной станции "Серебряный Бор" 23 июля прошла просветительская встреча для молодежи и активных жителей Москвы. Инструктаж для гостей провел начальник объекта Ярослав Черногоров.

Станция "Серебряный Бор" уже более 125 лет обеспечивает безопасность людей на Москве-реке. Участники, побывав на ней, узнали о работе спасателей на воде, особенностях дежурства, а также посетили мастер-классы по оказанию первой помощи. Кроме того, гостям продемонстрировали работу собак-спасателей и рассказали о том, как специалисты действуют во время происшествий на воде.

"За это время менялись технологии и оборудование, но неизменной оставалась главная задача – спасать жизни, предупреждать происшествия и учить людей безопасному поведению на воде. Именно поэтому просветительская и профориентационная работа с молодежью для нас так же важна, как и ежедневное несение службы", – отметил Черногоров.

По его словам, с начала года специалисты станции провели 136 экскурсий, лекций и мастер-классов, в которых приняли участие 716 молодых людей. Черногоров подчеркнул, что одним из главных результатов работы спасателей остаются не только спасенные жизни, но и предотвращенные происшествия, чему способствует обучение людей правилам безопасности.

По мнению директора "Городского центра профессионального и карьерного развития" Москвы Евгения Андриенко, подобные встречи помогают популяризировать профессии в сфере безопасности и спасения людей и могут стать для молодых людей первым шагом к карьере в этой области. Например, в прошлом году профессии этого направления выбрали на 20% больше абитуриентов столичных колледжей, чем годом ранее.

В Москве действует несколько профориентационных программ, знакомящих подростков с работой специальных служб. В июне стартовал восьмой сезон проекта "ПРОГероев", в рамках которого участники мастер-классов и тематических экскурсий узнают о профессиях кинологов, водолазов, пожарных, операторов службы 112 и спасателей на воде.

Еще одним направлением остается Московское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, объединяющее более 400 добровольцев из 17 отрядов. Профессиональную подготовку специалистов для этой сферы ведет Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя РФ В. М. Максимчука. За 26 лет работы он выпустил более 9 тысяч пожарных и спасателей.

Профориентационную работу дополняют волонтерские инициативы. Молодые люди могут присоединиться к общественным поисково-спасательным отрядам, в том числе кинологическим, а также пожарным дружинам. По итогам 2025 года в деятельности таких организаций участвовали более 3 тысяч человек.

В Москве также развивается многоуровневая система профориентации, которая сопровождает молодых людей на разных этапах обучения. В частности, столичные школы проводят тематические каникулы совместно с крупнейшими научными центрами. В этом году к сменам в 33 вузах Москвы присоединились почти 25 тысяч учеников предпрофессиональных классов.

Ранее в рамках проекта "Лето в Москве" горожан и гостей столицы пригласили на бесплатные спортивные тренировки и активности 25 и 26 июля. На площадках можно будет заняться боксом, мини-гольфом, йогой, сыграть в шахматы, настольный теннис, петанк, крокет и стритбол. Для участия в некоторых мероприятиях потребуется предварительная регистрация.