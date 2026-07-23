"Лето в Москве" приглашает 25 и 26 июля на бесплатные спортивные тренировки

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Проект "Лето в Москве" приглашает москвичей и гостей столицы 25 и 26 июля на бесплатные спортивные тренировки и активности. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

На городских площадках можно будет заняться боксом, мини-гольфом, йогой, сыграть в шахматы, настольный теннис, петанк, крокет и стритбол, а также попробовать себя в других видах спорта. Для участия в некоторых мероприятиях потребуется предварительная регистрация.

Летний клуб "Москва" и Петровский бульвар

25 и 26 июля в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре пройдут детские и общие тренировки по боксу. Юных участников научат защитным техникам и правильной работе со скакалкой. На общих занятиях гости освоят базовую боксерскую стойку, передвижения и основные удары.

Взрослые смогут присоединиться к тренировкам по боксу 25 и 26 июля в 13:00, 14:00, 19:00 и 20:00. Тренер покажет технику джеба и бокового удара. 25 июля в 15:00 состоится тренировка по боксу с диджеем.

В эти же дни с 11:00 до 21:00 на площадке будут проходить занятия по пинг-понгу. Участники смогут потренироваться с тренерами, сыграть свободные партии, принять участие в игре "Царь горы" и парных турнирах два на два.

С 11:00 до 21:00 любителей интеллектуальных игр приглашают на занятия по шахматам. Гости смогут разобрать тактические комбинации и классические задачи, сыграть в быстрые шахматы и принять участие в командном турнире два на два.

С 11:00 до 21:00 также будут проходить тренировки по петанку. После занятия участники смогут сыграть в "Точный выстрел", а также поучаствовать в личных и парных турнирах.

На Тверском бульваре 25 и 26 июля можно будет поиграть в стритбол. На площадке у памятника Константину Тимирязеву пройдут соревнования и турниры, а у памятника Сергею Есенину гости смогут потренировать броски и ведение мяча, сыграть в командные игры, "33" и "Снайпер".

25 июля с 16:00 до 20:00 состоится тренировка по мини-гольфу. На поле оборудуют три дорожки разного уровня сложности. Тренер расскажет правила игры и покажет, как правильно держать клюшку и выбирать позицию для удара. Участники смогут пройти все уровни испытания и получить подарок.

На Петровском бульваре 25 и 26 июля с 11:00 до 21:00 можно будет поиграть в крокет, принять участие в парных турнирах два на два и соревнованиях на время.

26 июля в 11:00 девушки смогут присоединиться к интенсивной тренировке Fight Fitness, которую проведет двукратная чемпионка мира по карате Надежда Сенькова. В программе – функциональные упражнения и элементы единоборств.

В этот же день в 11:00 пройдут занятия по йоге под открытым небом. Участников ждут мягкая практика, дыхательные упражнения, медитация и техники расслабления. Для тренировки понадобятся коврик, удобная спортивная одежда и вода. Необходима предварительная регистрация.

26 июля с 16:00 до 20:00 гости смогут сыграть в мини-футбол. В каждом матче два участника будут управлять машинками на пульте и с их помощью пытаться забить мини-мяч в ворота соперника.

Площадки программы "Мой район"

25 июля в 12:00 на окружной площадке программы "Мой район" пройдут открытые тренировки под руководством представителей Национальной лиги развития спорта по направлению самбо. В программе – фитбоксинг, суставная гимнастика и классическая зарядка. Присоединиться смогут все желающие независимо от уровня подготовки.

25 июля в 19:00 в парке "Усадьба Трубецких" состоятся товарищеские игры по настольному теннису #СпортВЦентре. Участие доступно игрокам любого уровня.

26 июля в 16:00 в парке 70-летия Победы пройдет мастер-класс по стрельбе из лука и турнир по современным боям на мечах.

Кроме того, 25 июля в спортивном кластере на Кетчерской улице пройдут мастер-классы и функциональные тренировки по подвижным командным играм. Участников ждут тэг-регби, баскетбол, пионербол, вышибалы и открытый турнир по боулспорту.

25 и 26 июля на стадионе "Авангард" можно будет принять участие в подвижных играх с мячом. Начало – в 16:00.

25 июля в 16:00 на центральной площади ТРЦ "Калейдоскоп" состоятся соревнования по настольным играм. Гости смогут сыграть в настольный хоккей и шашки, а также принять участие в открытом турнире по нардам.

В это же время в сквере у транспортного хаба "Некрасовка" пройдет семейный маршрут из восьми этапов. Участников ждут мини-гольф, гигантская дженга, батуты и эстафеты по футболу и фитнесу. Главное условие – пройти маршрут всей семьей.

26 июля на площади Туве Янссон представят игры народов мира и проведут турниры по шаффлборду, новусу, корнхолу, клацку, кульбутто, керлингу и другим играм.

В спортивном кластере на Кетчерской улице 26 июля состоятся мастер-класс и функциональная тренировка по флаг-футболу. На центральной площади ТРЦ "Калейдоскоп" пройдет спортивная эстафета с полосой препятствий, заданиями на силу и выносливость.

В воскресенье в сквере у транспортного хаба "Некрасовка" состоятся турниры, соревнования и эстафеты. Участникам предложат метать снаряды в цель, сражаться подушками и прыгать в мешках.

ВДНХ

25 июля в 09:00 у стадиона в парке "Останкино" начнется пятикилометровый забег сообщества "Пять верст ВДНХ". Участники смогут бежать, идти или прогуливаться в удобном для себя темпе. Сбор и разминка начнутся в 08:45. Необходима регистрация.

В этот же день с 09:00 до 10:00 у Дома культуры ВДНХ пройдут занятия по йоге на свежем воздухе. Для участия нужно зарегистрироваться и взять с собой коврик.

25 и 26 июля в 17:00 на ВДНХ состоятся мастер-классы по кроссминтону – игре, которая объединяет элементы бадминтона, сквоша и тенниса. Занятия подойдут игрокам любого уровня.

25 июля с 17:00 до 19:00 пройдет тренировка по лонгборду. Участники могут прийти со своей доской или взять ее на месте.

В этот же день с 18:00 до 20:00 на стадионе в парке "Останкино" состоится тренировка по лякроссу. Спортивный инвентарь предоставят бесплатно.

26 июля с 10:00 до 12:00 всех желающих приглашают на тренировку "Оздоровительный цигун". Участники познакомятся с древней китайской практикой, которая сочетает физические упражнения, дыхательную гимнастику и медитацию.

26 июля с 12:30 до 14:30 пройдет тренировка по мас-рестлингу – национальному виду спорта из Якутии. Занятие проведет мастер спорта России Амаль Сафаров.

"Семейные игры"

25 июля с 16:00 до 20:00 в зоне отдыха "Тропарево" пройдут мастер-классы для активных семей с детьми. Гости смогут принять участие в играх народов мира и турнирах по шаффлборду, новусу, корнхолу, клацку, кульбутто и керлингу.

В это же время в сквере у мемориала Маршала Бирюзова пройдет мастер-класс по стрельбе из лука и турнир по современным боям на мечах.

25 июля в спортивном кластере на Кетчерской улице также запланированы мастер-классы и функциональные тренировки по командным играм.

26 июля на площади Туве Янссон состоятся мастер-классы и спортивно-логические игры, а в спортивном кластере на Кетчерской улице – тренировка по флаг-футболу.

"Московский спорт"

25 и 26 июля на площадках в районе Войковском пройдут бесплатные тренировки, танцы, пляжные мероприятия, мини-турниры по волейболу и мастер-классы со звездами пляжного спорта. Занятия подходят для людей с любым уровнем подготовки. Предварительная запись необходима только на мастер-классы.

Помимо спортивных занятий, в эти выходные на площадках проекта "Лето в Москве", программы "Мой район", ВДНХ и "Московских сезонов" москвичей и гостей столицы ждут семейные мероприятия, мастер-классы, концерты, кинопоказы и другие активности.

Кроме того, 25–26 июля в рамках "Лета в Москве" пройдут праздничные мероприятия. В субботу в парке "Северное Тушино" и Алешкинском лесу состоятся дружеские забеги на 5 километров, а в "Сокольниках" пройдет лекция и мастер-класс по советскому плакату.

В воскресенье в "Северном Тушине" также отметят День ВМФ и 20-летие Музея истории ВМФ России. Гостей ждут интерактивные площадки, спортивные соревнования, мастер-классы и фотозоны.