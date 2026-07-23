В РФ предупредили Евросоюз о действенном ответе на новые санкции ЕС

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Новые санкции Евросоюза против России получат действенный и адекватный ответ Москвы. Об этом заявили ТАСС в миссии РФ при ЕС, комментируя утверждение 21-го пакета рестрикций.

В российской дипмиссии также заявили, что новые ограничения могут привести к дальнейшему обострению социально-экономических проблем в странах ЕС. По мнению дипломатов, трудности европейской экономики во многом связаны с отказом от российских энергоносителей и значительными расходами на поддержку Украины.

Кроме того, в миссии указали на дестабилизацию мировых энергетических рынков на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Дипломаты напомнили, что Европейский центральный банк ранее назвал геополитическую напряженность и энергетический шок основными источниками неопределенности для европейской экономики.

Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций, расширив ограничения против России и ряда других стран. Под рестрикции подпали 170 организаций, 48 физлиц, а также более 140 банков и кредитных структур. Новые меры включают запрет на операции с 14 криптоплатформами из Грузии, ОАЭ, Панамы, Киргизии и Белоруссии, и ограничение деятельности европейских компаний в двух российских портах и четырех аэропортах.

Кроме того, санкционный список пополнили три российских и один белорусский НПЗ, 41 танкер, 37 производителей дронов и 56 представителей оборонно-промышленного комплекса.