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19 июля, 21:30

Политика

Вучич заявил, что не намерен вводить санкции против РФ

Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Президент Сербии Александр Вучич вновь заявил, что выступает за отказ от введения санкций в отношении России. Об этом он заявил в беседе с гражданами при посещении муниципалитета Лапово.

"Моя политика заключается в отсутствии санкций, а также в том, что хотим поддерживать дружеские отношения с Россией", – цитирует его РИА Новости.

Ранее министр правительства республики Ненад Попович уже заявлял, что Белград никогда не введет санкции против РФ, несмотря на огромное давление.

До этого Вучич также опровергал планы по отмене безвизового режима с Россией. Даже если кто-то примет такое решение, оно сразу же будет отменено.

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