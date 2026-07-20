Журналистка Оуэнс поблагодарила российских врачей за спасение телохранителя

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Журналистка Кэндис Оуэнс из США выразила благодарность Владимиру Путину, российским врачам и жителям страны за помощь в спасении ее телохранителя. Об этом сообщает RT.

Журналистка рассказала, что телохранитель перенес тяжелый инсульт во время ее визита в Россию. Медики провели экстренную операцию на головном мозге и удалили тромб, который угрожал жизни мужчины.

"Чудесным образом в результате этой операции был не только удален тромб, угрожавший жизни пациента, но и основательно улучшилось общее состояние его здоровья", – написала журналистка в письме.

По ее словам, после операции у мужчины исчезли хронические проблемы, от которых он страдал на протяжении нескольких лет, а слух и зрение улучшились настолько, что ему больше не понадобились средства коррекции.

Ранее сообщалось, что кузбасские хирурги спасли пациента от ампутации, удалив 50-сантиметровый тромб. Мужчина из Юрги поступил в больницу им. А. Н. Беляева в критическом состоянии с нарушенным кровообращением. Врачи не только убрали тромб, но и сохранили ногу. Пациент начал ходить самостоятельно.