23 января, 16:45

Общество

Мужчина два года проходил с забытой в ухе берушей из-за шумных коллег

Фото: телеграм-канал "Разборчивым почерком"

Врачи Видновской больницы достали из уха пациента, жаловавшегося на снижение слуха, часть беруши, с которой он проходил в течение двух лет. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

В ходе осмотра оториноларинголог извлек специальным крючком из правого уха 24-летнего пациента инородный предмет. Перепонка и слуховой проход не пострадали, а слух полностью восстановился.

По словам молодого человека, он пользовался берушами несколько лет назад, так как работал в шумном коллективе. Однажды при извлечении он заметил, что часть одной из них отсутствует. Тогда он посчитал берушу бракованной и забыл о произошедшем.

Ранее столичные врачи достали таракана из уха 13-летнего пациента. В ходе операции насекомое удалось достать целиком, несмотря на то что в ходе процедуры в ушном проходе остаются лапки или крыло, которые нужно дополнительно вычищать.

