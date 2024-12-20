Мальчика с деталью "Лего" в легких спасли в медцентре Рошаля

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Мальчика с деталью конструктора "Лего" в легких спасли в детском медцентре Рошаля в Красногорске, сообщает телеканал "360".

Девятилетний ребенок поступил в медучреждение с жалобами на одышку и сильный кашель. Врачи провели компьютерную томографию, которая выявила деталь "Лего" в промежуточном бронхе мальчика. Ребенок признался, что случайно вдохнул и проглотил деталь во время игры.

Эндоскописты провели малоинвазивную операцию и достали инородное тело из правого долевого бронха. Операция длиной 10 минут прошла успешно. В медцентре рассказали, что добрались до бронха и извлекли пластиковую деталь с помощью бронхоскопа, в который были введены эндоскопические щипцы.

Ранее врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева восстановили мужчине пять пальцев, которые были ампутированы в результате производственной травмы. Во время операции хирурги сделали остеосинтез костей спицами для фиксации положения ампутированных пальцев, а также сшили сухожилия сгибателей и разгибателей пальцев.