Облачная погода без осадков ожидается в Москве 11 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в среду, 11 ноября, сохранится прохладная погода с переменной облачностью. Существенных осадков не ожидается, следует из прогноза Гидрометцентра, опубликованного на сайте организации.

В Москве днем воздух прогреется до 3-5 градусов. В ночные часы температура опустится до минус 1 градуса.

Ветер будет дуть с юга. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет находиться в пределах 743–747 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура составит от 1 до 6 градусов. Ночью местами похолодает до минус 2 градусов.

Тем временем настоящую русскую зиму москвичам пообещали только в декабре. До конца ноября снег будет выпадать, однако похолодания станут временными. Устойчивый снежный покров осенью не сформируется.