Daily Mail: над военной базой США на Аляске заметили НЛО в форме медузы

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Неопознанный летающий объект (НЛО), напоминающий гигантскую медузу, заметили в небе над американским городом Анкоридж на Аляске. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на очевидца.

По данным издания, инцидент произошел 15 июня около 22:13 по местному времени. Сара Джейн Осборн в тот вечер фотографировала радугу, когда над деревьями появился странный силуэт со свисающими отростками. Они двигались независимо друг от друга, а сам объект поворачивался из стороны в сторону.

Женщина рассказала, что заметила необычное явление неподалеку от военной базы Эльмендорф – Ричардсон. По ее оценке, объект оставался в поле зрения около трех минут, после чего скрылся.

Ранее в американском штате Миннесота обнаружили крупный металлический предмет диаметром 3,4 метра, напоминающий космический мусор. По имеющимся данным, находка не представляет опасности для людей.