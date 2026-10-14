Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:38

В мире

Неопознанный летающий объект нашли на пляже Балтийского моря в Польше

Фото: 123RF.соm/andreacrisante

На побережье Балтийского моря в Польше обнаружили фрагменты неопознанного летающего объекта. Военная жандармерия республики сообщила, что обстоятельства происшествия на пляже в Карвии расследуются под надзором прокурора отдела по военным делам.

Находку обнаружили в Пуцком районе. По данным радиостанции RMF FM, длина объекта составляет около двух метров. Кто именно первым заметил неизвестные фрагменты, не уточняется.

После обнаружения объекта на место направили саперов и представителей военных структур. О случившемся также уведомили Агентство внутренней безопасности и Службу военной разведки Польши.

К проверке подключились и полицейские из антитеррористического подразделения. Информация о происхождении объекта пока не приводится.

Ранее в Ярославской области местные жители заметили таинственный золотистый светящийся объект. Некоторые из них связали с этим явлением гибель животных и необычное поведение птиц.

Читайте также


за рубежом

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика