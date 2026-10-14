Неопознанный летающий объект нашли на пляже Балтийского моря в Польше

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На побережье Балтийского моря в Польше обнаружили фрагменты неопознанного летающего объекта. Военная жандармерия республики сообщила, что обстоятельства происшествия на пляже в Карвии расследуются под надзором прокурора отдела по военным делам.

Находку обнаружили в Пуцком районе. По данным радиостанции RMF FM, длина объекта составляет около двух метров. Кто именно первым заметил неизвестные фрагменты, не уточняется.

После обнаружения объекта на место направили саперов и представителей военных структур. О случившемся также уведомили Агентство внутренней безопасности и Службу военной разведки Польши.

К проверке подключились и полицейские из антитеррористического подразделения. Информация о происхождении объекта пока не приводится.

Ранее в Ярославской области местные жители заметили таинственный золотистый светящийся объект. Некоторые из них связали с этим явлением гибель животных и необычное поведение птиц.