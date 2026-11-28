Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В декабре вступают в силу обновленный порядок оформления патентов для мигрантов и выдачи разрешений на привлечение их к работе, а также полноценно запускается ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина". Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в мессенджере MAX.

По его словам, эти меры продолжат линию на ужесточение миграционной политики. Он подчеркнул, что приезжающие в Россию обязаны соблюдать законы страны, знать русский язык, а также уважать ее традиции и культуру.

В частности, до 1 декабря организациям и ведомствам необходимо внести все сведения о мигрантах в "Цифровой профиль иностранного гражданина". Это поможет государству оценить миграционную обстановку.

Отдельный блок декабрьских норм касается контроля за доходами иностранных агентов. Улучшен механизм обмена сведениями по их банковским операциям, счетам и вкладам. В течение трех дней после получения соответствующего запроса от Минюста кредитные организации и органы власти обязаны будут направлять необходимую информацию в электронном формате. Такие правила нужны для пресечения противоправной деятельности иноагентов.

Кроме того, банкам и микрофинансовым организациям необходимо будет оперативно направлять в бюро кредитных историй информацию о договорах потребительского займа. Эта мера поможет предупреждать возможное мошенничество и бороться с аферистами.

Также новые законы коснутся и детей-сирот, добавил председатель ГД. Теперь при достижении 18 лет они начнут получать в личном кабинете на портале "Госуслуги" сообщение, в котором будут перечислены все положенные им льготы и выплаты.

Вместе с тем в силу вступит закон, согласно которому документ о стадиях производства лекарственных препаратов в ЕАЭС не будут выдавать электронно или на бумаге. Для ускорения процесса данные начнут поступать в специальный реестр.

Ранее стало известно о разработке в Госдуме законопроекта, который введет четкие правила долгосрочной наследуемой аренды жилья со ставкой ниже рыночной. По словам парламентария Владимира Кошелева, депутаты ориентируются в первую очередь на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не подпадают под социальный наем.

