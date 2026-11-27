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В Госдуму внесли законопроект, предоставляющий отцам новорожденных детей право на семь календарных дней оплачиваемого отпуска. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

На данный момент работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск в связи с рождением ребенка на срок до пяти календарных дней. При этом они не оплачиваются.

В рамках инициативы предлагается изменить этот порядок и сделать отпуск для мужчин, у которых родился ребенок, оплачиваемым. Если инициативу поддержат, предоставлять его будут по письменному заявлению работника со дня рождения ребенка. За мужчиной сохранят как место работы, так и средний заработок.

По мнению авторов, эта мера даст отцу возможность полноценно видеть первые дни жизни ребенка, а также принимать участие в воспитании и оказывать поддержку матери.

Отдельно в документе указаны условия выплат: деньги должны быть перечислены не позднее последнего дня отпуска. Предполагается, что это даст отцам дополнительную мотивацию взять отпуск и провести время рядом с семьей.

Однако обменять дни отдыха на денежную компенсацию или получить ее за неиспользованные дни будет запрещено.

Ранее стало известно, что в России набирают популярность "отцовские клубы" – сообщества пап, которые собираются вместе с детьми, таким образом выделяя мамам время для отдыха. Тенденция возникла в Нижнем Новгороде, где двое друзей после рождения детей начали ходить с ними на совместные прогулки и пригласили других желающих.