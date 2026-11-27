Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Средняя стоимость билета на детское новогоднее представление с 1 сентября по 23 ноября выросла на 19%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на один из крупнейших российских билетных операторов.

По данным сервиса, средняя стоимость билетов на мероприятия увеличилась на 16% и составила 3 783 рубля. При этом цены на сопоставимые места с учетом конкретного мероприятия, площадки и сектора выросли в годовом выражении на 15%. На общую динамику цен повлияли подорожание билетов на существующие представления и появление новых востребованных проектов.

Самый дорогой билет на детскую елку в Москве обойдется в 8 091 рубль. Стоимость билетов на другие дорогостоящие новогодние представления для детей составляет от 4 600 до 5 600 рублей.

Ранее специалисты рассказывали, что при подготовке к празднику стоит продумать меню и составить список необходимых продуктов. Следом рекомендуется разделить продукты на ингредиенты, которые можно купить уже в ноябре, а также на продукты, которые лучше купить в конце декабря. В первую очередь стоит обратить внимание на консервы для новогодних салатов.

