В конце ноября ретейлеры традиционно проводят распродажи в честь "черной пятницы". Скидки распространяются в том числе на продукты – это возможность заранее собрать часть новогодней корзины и распределить расходы. Что можно купить для праздничного стола уже в ноябре, как правильно хранить еду до конца декабря и на что обращать внимание во время распродаж – разбиралась Москва 24.

Список покупок

Чтобы подготовка к праздникам прошла без лишних трат и хлопот, сначала стоит продумать меню и составить список необходимых продуктов, посоветовала в разговоре с Москвой 24 руководитель управления коммерческого маркетинга в "Самокате" Марина Мамонова.

"Затем его нужно разделить на две группы: ингредиенты, которые можно приобрести уже в ноябре, и скоропортящиеся продукты, покупку которых лучше отложить до конца декабря", – добавила она.

В первую очередь стоит обратить внимание на консервы для новогодних салатов: зеленый горошек, кукурузу, оливки, маслины, маринованные огурцы и консервированные ананасы. В закрытой заводской упаковке они обычно могут простоять до конца декабря и дольше.



Марина Мамонова руководитель управления коммерческого маркетинга Также можно пополнить запасы бакалеи: рис пригодится для салатов и гарниров, мука и сахар – для выпечки, а растительное масло и специи – для заправок и горячих блюд. Ставить эти продукты лучше в сухое место, защищенное от влаги, солнечных лучей и высоких температур, соблюдая рекомендации производителя.

Помимо этого, имеет смысл купить сладости и напитки, считает эксперт. К ноябрьским покупкам можно добавить плиточный шоколад без начинки, карамель, леденцы, сухое печенье и вафли – такие сладости могут ждать своего часа несколько месяцев.

"Шоколад лучше держать в сухом прохладном месте без резких перепадов температуры, а печенье – вдали от влаги и продуктов с сильным запахом. А вот конфеты с кремовой или молочной начинкой лучше покупать ближе к празднику, поскольку они могут храниться меньше", – сказала Мамонова.

В плане напитков – соки, морсы, лимонады и минеральная вода – лучше выбирать позиции в герметичной упаковке, которые не требуют охлаждения до вскрытия.

Внимательнее с деликатесами

С покупкой рыбы, икры, сыров и мясных деликатесов к новогоднему столу лучше не торопиться: не все они смогут дождаться конца декабря, предупредила Марина Мамонова.

"Например, красная икра требует особых условий. По рекомендациям Роскачества, для некоторых видов необходима температура около минус 4 градусов, которую сложно обеспечить в обычном холодильнике", – напомнила эксперт.



Марина Мамонова руководитель управления коммерческого маркетинга Поэтому даже при большом запасе по сроку годности покупать ее за месяц до праздника стоит с осторожностью.

При этом замороженную рыбу и морепродукты, напротив, можно приобрести уже в ноябре и хранить в морозильной камере, обычно при температуре не выше минус 18 градусов, не допуская размораживания и повторной заморозки.

Для ранних покупок также могут подойти твердые сыры, сырокопченые и сыровяленые колбасы в невскрытой заводской упаковке. А вот мягкие сыры, слабосоленую рыбу и вареные колбасы с коротким сроком годности лучше оставить на последние дни перед праздником, добавила Мамонова.

Ошибки, которые мешают сэкономить

Когда список продуктов для праздничного стола готов, остается выбрать наиболее выгодные предложения. Однако некоторые типичные ошибки могут помешать по-настоящему сэкономить в "черную пятницу".

Ошибка № 1. Ориентироваться на размер скидки, а не на итоговую цену. Во время распродаж товары с большими скидками часто привлекают внимание в первую очередь. Однако даже после снижения цены они могут стоить дороже аналогичных товаров без акции. Поэтому во время распродаж стоит обращать внимание на итоговую стоимость – иногда более выгодное предложение можно найти даже без акции.

Ошибка № 2. Не учитывать вес и объем упаковки.



Марина Мамонова руководитель управления коммерческого маркетинга Например, упаковка сока объемом 900 мл может стоить дешевле литровой, но в пересчете на литр оказаться дороже. Чтобы сравнить предложения, разделите стоимость товара на его объем или вес. Это особенно полезно при покупке напитков, сладостей и бакалеи.

Ошибка № 3. Не проверять условия промокодов. Некоторые предложения действуют только от определенной суммы заказа, распространяются на отдельные категории или не суммируются с другими скидками. Поэтому перед оплатой стоит проверить, применился ли промокод и сколько в итоге стоит вся корзина.

Ошибка № 4. Покупать несколько упаковок, не рассчитывая выгоду.

"Акция "2 по цене 1" может быть удобной для покупки консервов, напитков и других продуктов к праздничному столу. Но есть нюанс: если по акции предлагаются три упаковки по цене двух, скидка на каждую составит примерно 33, а не 50%. Поэтому перед оформлением заказа стоит оценить итоговую стоимость и подумать, пригодятся ли все товары из набора", – подчеркнула эксперт.

Ошибка № 5. Искать скидки только среди привычных товаров. Во время распродаж полезно заглядывать в специальные разделы с акциями в приложениях продуктовых ретейлеров, например в подборки по типу "Выгодная полка".



Марина Мамонова руководитель управления коммерческого маркетинга Там можно найти предложения на товары из своего списка, а также сравнить стоимость аналогичных продуктов разных производителей.

Если часть покупок для новогоднего стола сделать по выгодным ценам уже в ноябре, а свежие ингредиенты приобрести ближе к празднику, получится распределить расходы между двумя месяцами и сократить траты в конце декабря, заключила Мамонова.