Красная икра в России подорожала за год более чем в 2 раза, сообщили эксперты. С чем это связано и во сколько обойдется продукт перед Новым годом, разбиралась Москва 24.

Бесценная икра

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Розничные цены на икру лососевых выросли в России на 71–154% в годовом выражении, хотя ранее рост оценивали лишь в 15%, пишет "Коммерсант".

По данным Рыбного союза, которые приводят журналисты, на 17 ноября средняя стоимость икры горбуши достигла 22,9 тысячи рублей за килограмм (+154% за год). Икра кеты подорожала на 111% – до 22,5 тысячи, кижуча – на 122% (до 24 тысяч), а нерки – на 71% (до 18 тысяч).

По данным исследовательской компании ICMR, подорожала и сама красная рыба. С октября 2025 года по сентябрь 2026-го замороженная прибавила в цене 21%, охлажденная – 9%, соленая, копченая и вяленая – 6%. Как отмечают аналитики NTech, на которую ссылаются журналисты, за указанный период средняя цена розничной реализации красной рыбы выросла на 5,9% – до 1,2 тысячи рублей за килограмм.

Главной причиной увеличения стоимости специалисты Рыбного союза называют слабую лососевую путину (промысловый сезон) на Дальнем Востоке. Вылов этого года оказался порядка 100 тысяч тонн, хотя первоначальный прогноз был в 227 тысяч. Как следствие, выпуск икры в России сократился втрое – с 12 до 4 тысяч тонн.

Кроме того, давление на цены оказывают и другие факторы. В частности, речь идет о подорожании топлива, логистики и промыслового оборудования. Не стоит забывать об усилении ветеринарного и иного контроля, из-за чего на рынке стало меньше дешевого нелегального продукта, который в прошлом году снижал среднюю стоимость, пояснили специалисты.

При этом, по словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, показатели нынешней лососевой путины были нормой в 1958–1989 годах, оснований для дефицита продукции нет.





Герман Зверев президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Спекулятивное ценовое галопирование, которое мы сейчас видим, скоро выдохнется.

Специалисты Рыбного союза также не ждут резкого увеличения стоимости в дальнейшем: цены на икру остановились на уровне 20–24 тысяч рублей за 1 килограмм, дороже потребители вряд ли готовы покупать. При этом эксперты не исключают, что перед Новым годом возможен лишь точечный сезонный рост на 5–10% по отдельным популярным категориям. Плюс для поддержания спроса традиционно создают промоакции.

В свою очередь, высокая стоимость пока не привела к сокращению спроса на длинном отрезке: совокупная реализация красной рыбы за 12 месяцев, начиная с конца сентября 2025-го, выросла на 11,4% в натуральном выражении и на 18% в денежном – до 81,5 тысячи тонн и 101,4 миллиарда рублей соответственно, отметили в NTech.

При этом перед новогодними праздниками продажи икры щуки, минтая и сельди могут увеличиться на 15–25% в натуральном выражении, предупредили в Рыбном союзе.

Выбирать внимательно

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов согласился в разговоре с Москвой 24, что ранее на рынке красной икры было много контрафакта. Контрабандисты снабжали торговые сети продукцией, которая проходила мимо государственного учета.





Александр Анфиногенов независимый эксперт FMCG-рынка Сейчас все наладили, ни одна икринка мимо "Честного знака" не пройдет, но в том числе это повлекло за собой увеличение цены.

В качестве альтернативы эксперт предложил любителям икры щучью, тресковую, икру минтая. Однако вопрос в том, что такие аналоги, которые дешевле в 2–3 раза, могут тоже подорожать, если начнется активный спрос.

При этом, что касается остальных привычных новогодних блюд, по оценке Анфиногенова, "индекс оливье" практически остался на том же уровне, что и в прошлом году. Все составляющие, в том числе зеленый горошек, колбаса, майонез, выйдут в районе 700 рублей за оптимальную порцию на четверых. Сельдь под шубой, птица запеченная, мясо, рыба тоже не вызывают опасений, как и мандарины.

"Последняя неделя перед Новым годом – это, наоборот, период снижения цен. Продавцы понимают, что январский провал нужно чем-то компенсировать, лучше продать в декабре, чем уйти в сток", – пояснил эксперт.

На данный момент уже можно купить некоторые продукты к новогоднему столу: консервы, мясо, рыбу, птицу, отправив все необходимое храниться в морозилку, добавил Анфиногенов.

Однако подарков и декора это уже не касается. Презенты, по мнению эксперта, выгоднее покупать летом. Новогоднюю мишуру, елки и елочные игрушки лучше всего приобретать уже в десятых числах января, когда все это еще есть в продаже, но цена уже сильно упала. Так получится сделать запасы на будущий год.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

В свою очередь, замруководителя Высшей инженерной школы "Новые материалы и технологии" РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Тефикова отметила в разговоре с ТАСС, что красную икру и рыбу, лучше приобретать в специализированных магазинах и крупных торговых сетях.

Она отметила, что в таких местах продукция проходит контроль, а хранение регламентируется. Кроме того, покупатель вправе запросить ветеринарные сопроводительные документы и декларацию о соответствии. Цены в таких магазинах выше, зато риск купить испорченный товар весьма небольшой.

При этом продовольственные рынки занимают промежуточное положение. На официальных точках администрация проверяет документы продавцов, но возникает проблема: контроль за прилавками рискует быть не таким строгим, если сравнивать с сетевым ретейлом. На открытых рынках велик шанс повторной заморозки, поэтому покупать там стоит только при наличии холодильных витрин и у проверенных продавцов, отметила эксперт.

Брать рыбу и икру по частным объявлениям или с рук наиболее опасно, так как продукция может быть добыта незаконно. Есть вероятность, что она не проходила обязательный санитарный контроль на паразитов и тяжелые металлы. Не стоит исключать и нарушение холодовой цепи при перевозке, что нередко приводит к отравлениям, предупредила Тефикова.

Чтобы не приобрести плохой продукт, специалисты Новороссийского филиала федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса посоветовали в разговоре с "Российской газетой" изучать маркировку на упаковке: производителя, дату изготовления, вид рыбы, срок годности и условия хранения. Важно учитывать, что надписи "свежая", "отборная" или "премиум" гарантией качества не являются, а дату изготовления стоит сопоставить с сезоном промысла конкретного вида рыбы.

