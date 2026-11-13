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13 ноября, 19:36

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ТАСС: средняя стоимость аренды квартиры в Москве на Новый год составила 7,8 тыс руб

Самая важная ночь: как выгодно забронировать жилье в Москве на новогодние праздники

Средняя стоимость аренды квартиры в Москве на новогодние праздники составила более 7 000 рублей, сообщили эксперты. Нужно ли бронировать жилье на торжество уже сейчас и как сэкономить на этом, разбиралась Москва 24.

Предновогодний ажиотаж

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Средняя стоимость столичных квартир при бронировании на новогодние праздники достигла 7 800 рублей в сутки, а проживание в загородных домах в начале января обойдется в 21 300 рублей. В этом сегменте Московская область оказалась в пятерке лидеров, сообщил ТАСС.  

При этом в целом спрос на посуточную аренду жилья в новогодние каникулы увеличился в стране на 20–30% относительно прошлого года, сообщила основатель одного из агентств недвижимости Виктория Соболева корреспонденту "Циан.Журнала".

По ее оценке, главная причина такого ажиотажа – раннее планирование поездок: многие понимают, что ближе к дате празднования стоимость окажется выше. Сказывается и прошлогодний опыт, когда при позднем резерве не всегда удавалось подобрать вариант, устраивающий по комфорту и цене.

При этом спрос вырос не только на сами новогодние даты – 30 и 31 декабря и 1 января, но и на весь период зимних каникул. Наибольшей популярностью, по словам Соболевой, пользуются семейные квартиры и загородные объекты с развитой инфраструктурой – глэмпинги и шале.

Специалист также отметила, что 2026 год в целом стал для рынка посуточной аренды одним из самых сложных. 

Нынешний рост спроса на новогодние праздники вселяет определенный оптимизм. Хочется надеяться, что тенденция станет хорошим сигналом для рынка и следующий год окажется более успешным.
Виктория Соболева
основатель одного из агентств недвижимости

При этом традиционно при аренде жилья в столице клиенты обращают внимание на север или юго-запад города, отметил в беседе с Москвой 24 основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

"То есть те направления, где можно выйти в лес, к реке, где рядом находятся какие-то развлечения: например, возможность покататься на лыжах", – рассказал эксперт. 

Также важна близость к метро: чем ближе к центру, тем лучше, особенно с точки зрения потребителя, который Москву знает не очень хорошо, подчеркнул Апрелев.

Как выбрать жилье

Фото: depositphotos/AnnaTamila

Для удачного бронирования жилья на праздники важно спланировать все заранее. Правда, не стоит забывать про риски: если что-то не получится, можно потерять часть брони или предоплаты, предупредил Константин Апрелев.

"Однако выиграть при аренде получится только в одном случае – если резервировать жилье заранее и четко представлять себе помещение. Его обязательно нужно посетить лично: бронировать дистанционно – не лучшая идея", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что искать жилье нужно уже сейчас, поскольку в ноябре вовсю появляются интересные предложения.

Более-менее приличные помещения разбирают заранее, а на рынке остаются либо варианты, не соответствующие соотношению цены и качества, либо те, от которых отказались, – тоже вполне приличные, но это вопрос везения. Некоторые знают, что многие бронируют заранее, и ждут, когда люди начнут отказываться от резерва, чтобы найти вариант со скидкой. Так получится отыскать что-то достаточно дешевое – как с отелями в разные сезоны.
Константин Апрелев
основатель Российской гильдии риелторов

По мнению эксперта, в целом важно ориентироваться не на цену, а на качество жилья, ведь неподходящий вариант может испортить праздник.

"Во-первых, человек ожидал одно качество, а получил другое. Обычно это происходит, когда клиент лично не видел, что находится внутри. Во-вторых, если в планах – посидеть за столом с друзьями, а потом пойти прогуляться, нужно понимать, есть ли для этого место. Когда выход на улицу не планируется, то важнее, как работает кухня и устройства, которые есть на ней", – указал эксперт.

Также стоит учитывать, есть ли посуда или ее придется везти с собой: клиент может думать, что все уже на месте, но на деле ему не понравится посуда, бокалы, не будет скатерти или подсвечников. Все эти детали стоит предусмотреть заранее и понять, насколько квартира соответствует потребностям и ожиданиям, добавил Апрелев.

При этом важно не нарваться на мошенников, которые могут активизироваться в этот период, поэтому лучше внимательно читать договор и бронировать все на проверенных платформах. Стоит проверять и идентифицировать людей, которые представляют услуги, – смотреть правоустанавливающие документы, а также те, что подтверждают личность. В качестве альтернативы может быть договор с лицом от имени собственника, но тогда нужны соответствующие документы от владельца.
Константин Апрелев
основатель Российской гильдии риелторов

Также важно обсудить условия: как принимать помещение и как передавать его. Если в квартире есть поломки, их нужно указать в специальном акте, иначе они могут появиться в итоговом документе приема помещения, подчеркнул Апрелев.

С кем праздновать Новый год

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Однако наряду с организационным трудностями могут встретиться и моральные, ведь Новый год – это праздник с завышенными ожиданиями, предупредил в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

"Нет людей, которые просто отмечают этот день и у них всегда все хорошо. Наваливается история про то, что весь год человек мог жить сложно и неинтересно, тащить на себе бесконечное количество обязательств, но в Новый год он вдруг начинает думать, что 1 января обязательно случится счастье. В это верят абсолютно все. И чем хуже кто-либо жил в старом году, тем больше ожиданий он возлагает на праздничный день", – отметил специалист.

Он добавил: многие нуждаются в том, чтобы торжество прошло с оливье, икрой и красивыми фотографиями. Ведь якобы если праздник не удался, то так пройдет и весь год.

Однако снять жилье с друзьями – прекрасная возможность за собственные деньги испортить отношения со всеми, особенно если компания большая и особенно если есть люди, с которыми не все знакомы. Например, один съел полстола, другой приехал с детьми, хотя договаривались встречаться только взрослыми: кто ребят развлекать будет? Третий решил, что раз внес больше всех денег, то теперь может командовать всеми, как шеф на работе. И вместо праздника получается война внутри.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Однако с точки зрения психологии интереснее то, что именно новогодние праздники показывают, кто привык получать удовольствие, а кто – это удовольствие обеспечивать. 

"Одни танцуют, пьют шампанское, фотографируются, а другие "пилят" салаты, убирают разбитое и разлитое, следят за детьми, в том числе за чужими", – объяснил эксперт. 

Последними чаще всего становятся люди, которые весь год тащат на себе и работу, и семью, и даже в праздник умудряются устроиться обслуживающим персоналом, самостоятельно взяв на себя эту роль, отметил психолог.

С родственниками, кстати, отмечать Новый год тоже не всегда весело. Праздник может превратить любого сорокалетнего мужчину в провинившегося школьника. Для этого нужно, например, просто приехать к маме, особенно если она живет в другом городе и вы видитесь редко. За 5 минут человека вгонят в старую ролевую модель, быстро объяснят, что он неправильно делает. И тот, кто на работе абсолютно спокойный, вальяжный, уверенный, целеустремленный, "разматывается" и начинает оправдываться.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Однако в случае с родственниками есть шанс встретить праздник хорошо. Секрет относительно прост: не ссориться с родными на протяжении года, поддерживать их. В таком случае встреча Нового года пройдет вполне успешно, заключил Самбурский.

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