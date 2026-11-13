ТАСС: средняя стоимость аренды квартиры в Москве на Новый год составила 7,8 тыс руб

Средняя стоимость аренды квартиры в Москве на новогодние праздники составила более 7 000 рублей, сообщили эксперты. Нужно ли бронировать жилье на торжество уже сейчас и как сэкономить на этом, разбиралась Москва 24.

Предновогодний ажиотаж

Средняя стоимость столичных квартир при бронировании на новогодние праздники достигла 7 800 рублей в сутки, а проживание в загородных домах в начале января обойдется в 21 300 рублей. В этом сегменте Московская область оказалась в пятерке лидеров, сообщил ТАСС.

При этом в целом спрос на посуточную аренду жилья в новогодние каникулы увеличился в стране на 20–30% относительно прошлого года, сообщила основатель одного из агентств недвижимости Виктория Соболева корреспонденту "Циан.Журнала".

По ее оценке, главная причина такого ажиотажа – раннее планирование поездок: многие понимают, что ближе к дате празднования стоимость окажется выше. Сказывается и прошлогодний опыт, когда при позднем резерве не всегда удавалось подобрать вариант, устраивающий по комфорту и цене.

При этом спрос вырос не только на сами новогодние даты – 30 и 31 декабря и 1 января, но и на весь период зимних каникул. Наибольшей популярностью, по словам Соболевой, пользуются семейные квартиры и загородные объекты с развитой инфраструктурой – глэмпинги и шале.

Специалист также отметила, что 2026 год в целом стал для рынка посуточной аренды одним из самых сложных.





Виктория Соболева основатель одного из агентств недвижимости Нынешний рост спроса на новогодние праздники вселяет определенный оптимизм. Хочется надеяться, что тенденция станет хорошим сигналом для рынка и следующий год окажется более успешным.

При этом традиционно при аренде жилья в столице клиенты обращают внимание на север или юго-запад города, отметил в беседе с Москвой 24 основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

"То есть те направления, где можно выйти в лес, к реке, где рядом находятся какие-то развлечения: например, возможность покататься на лыжах", – рассказал эксперт.

Также важна близость к метро: чем ближе к центру, тем лучше, особенно с точки зрения потребителя, который Москву знает не очень хорошо, подчеркнул Апрелев.

Как выбрать жилье

Для удачного бронирования жилья на праздники важно спланировать все заранее. Правда, не стоит забывать про риски: если что-то не получится, можно потерять часть брони или предоплаты, предупредил Константин Апрелев.

"Однако выиграть при аренде получится только в одном случае – если резервировать жилье заранее и четко представлять себе помещение. Его обязательно нужно посетить лично: бронировать дистанционно – не лучшая идея", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что искать жилье нужно уже сейчас, поскольку в ноябре вовсю появляются интересные предложения.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов Более-менее приличные помещения разбирают заранее, а на рынке остаются либо варианты, не соответствующие соотношению цены и качества, либо те, от которых отказались, – тоже вполне приличные, но это вопрос везения. Некоторые знают, что многие бронируют заранее, и ждут, когда люди начнут отказываться от резерва, чтобы найти вариант со скидкой. Так получится отыскать что-то достаточно дешевое – как с отелями в разные сезоны.

По мнению эксперта, в целом важно ориентироваться не на цену, а на качество жилья, ведь неподходящий вариант может испортить праздник.

"Во-первых, человек ожидал одно качество, а получил другое. Обычно это происходит, когда клиент лично не видел, что находится внутри. Во-вторых, если в планах – посидеть за столом с друзьями, а потом пойти прогуляться, нужно понимать, есть ли для этого место. Когда выход на улицу не планируется, то важнее, как работает кухня и устройства, которые есть на ней", – указал эксперт.

Также стоит учитывать, есть ли посуда или ее придется везти с собой: клиент может думать, что все уже на месте, но на деле ему не понравится посуда, бокалы, не будет скатерти или подсвечников. Все эти детали стоит предусмотреть заранее и понять, насколько квартира соответствует потребностям и ожиданиям, добавил Апрелев.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов При этом важно не нарваться на мошенников, которые могут активизироваться в этот период, поэтому лучше внимательно читать договор и бронировать все на проверенных платформах. Стоит проверять и идентифицировать людей, которые представляют услуги, – смотреть правоустанавливающие документы, а также те, что подтверждают личность. В качестве альтернативы может быть договор с лицом от имени собственника, но тогда нужны соответствующие документы от владельца.

Также важно обсудить условия: как принимать помещение и как передавать его. Если в квартире есть поломки, их нужно указать в специальном акте, иначе они могут появиться в итоговом документе приема помещения, подчеркнул Апрелев.

С кем праздновать Новый год

Однако наряду с организационным трудностями могут встретиться и моральные, ведь Новый год – это праздник с завышенными ожиданиями, предупредил в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

"Нет людей, которые просто отмечают этот день и у них всегда все хорошо. Наваливается история про то, что весь год человек мог жить сложно и неинтересно, тащить на себе бесконечное количество обязательств, но в Новый год он вдруг начинает думать, что 1 января обязательно случится счастье. В это верят абсолютно все. И чем хуже кто-либо жил в старом году, тем больше ожиданий он возлагает на праздничный день", – отметил специалист.

Он добавил: многие нуждаются в том, чтобы торжество прошло с оливье, икрой и красивыми фотографиями. Ведь якобы если праздник не удался, то так пройдет и весь год.





Станислав Самбурский клинический психолог Однако снять жилье с друзьями – прекрасная возможность за собственные деньги испортить отношения со всеми, особенно если компания большая и особенно если есть люди, с которыми не все знакомы. Например, один съел полстола, другой приехал с детьми, хотя договаривались встречаться только взрослыми: кто ребят развлекать будет? Третий решил, что раз внес больше всех денег, то теперь может командовать всеми, как шеф на работе. И вместо праздника получается война внутри.

Однако с точки зрения психологии интереснее то, что именно новогодние праздники показывают, кто привык получать удовольствие, а кто – это удовольствие обеспечивать.

"Одни танцуют, пьют шампанское, фотографируются, а другие "пилят" салаты, убирают разбитое и разлитое, следят за детьми, в том числе за чужими", – объяснил эксперт.

Последними чаще всего становятся люди, которые весь год тащат на себе и работу, и семью, и даже в праздник умудряются устроиться обслуживающим персоналом, самостоятельно взяв на себя эту роль, отметил психолог.





Станислав Самбурский клинический психолог С родственниками, кстати, отмечать Новый год тоже не всегда весело. Праздник может превратить любого сорокалетнего мужчину в провинившегося школьника. Для этого нужно, например, просто приехать к маме, особенно если она живет в другом городе и вы видитесь редко. За 5 минут человека вгонят в старую ролевую модель, быстро объяснят, что он неправильно делает. И тот, кто на работе абсолютно спокойный, вальяжный, уверенный, целеустремленный, "разматывается" и начинает оправдываться.

Однако в случае с родственниками есть шанс встретить праздник хорошо. Секрет относительно прост: не ссориться с родными на протяжении года, поддерживать их. В таком случае встреча Нового года пройдет вполне успешно, заключил Самбурский.