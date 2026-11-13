ТАСС: средняя стоимость аренды квартиры в Москве на Новый год составила 7,8 тыс руб

Средняя стоимость аренды квартиры в Москве на новогодние праздники составила более 7 000 рублей, сообщили эксперты. Нужно ли бронировать жилье на торжество уже сейчас и как сэкономить на этом, разбиралась Москва 24.
Предновогодний ажиотаж
Средняя стоимость столичных квартир при бронировании на новогодние праздники достигла 7 800 рублей в сутки, а проживание в загородных домах в начале января обойдется в 21 300 рублей. В этом сегменте Московская область оказалась в пятерке лидеров, сообщил ТАСС.
При этом в целом спрос на посуточную аренду жилья в новогодние каникулы увеличился в стране на 20–30% относительно прошлого года, сообщила основатель одного из агентств недвижимости Виктория Соболева корреспонденту "Циан.Журнала".
По ее оценке, главная причина такого ажиотажа – раннее планирование поездок: многие понимают, что ближе к дате празднования стоимость окажется выше. Сказывается и прошлогодний опыт, когда при позднем резерве не всегда удавалось подобрать вариант, устраивающий по комфорту и цене.
При этом спрос вырос не только на сами новогодние даты – 30 и 31 декабря и 1 января, но и на весь период зимних каникул. Наибольшей популярностью, по словам Соболевой, пользуются семейные квартиры и загородные объекты с развитой инфраструктурой – глэмпинги и шале.
Специалист также отметила, что 2026 год в целом стал для рынка посуточной аренды одним из самых сложных.
При этом традиционно при аренде жилья в столице клиенты обращают внимание на север или юго-запад города, отметил в беседе с Москвой 24 основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
"То есть те направления, где можно выйти в лес, к реке, где рядом находятся какие-то развлечения: например, возможность покататься на лыжах", – рассказал эксперт.
Также важна близость к метро: чем ближе к центру, тем лучше, особенно с точки зрения потребителя, который Москву знает не очень хорошо, подчеркнул Апрелев.
Как выбрать жилье
Для удачного бронирования жилья на праздники важно спланировать все заранее. Правда, не стоит забывать про риски: если что-то не получится, можно потерять часть брони или предоплаты, предупредил Константин Апрелев.
"Однако выиграть при аренде получится только в одном случае – если резервировать жилье заранее и четко представлять себе помещение. Его обязательно нужно посетить лично: бронировать дистанционно – не лучшая идея", – подчеркнул эксперт.
Он добавил, что искать жилье нужно уже сейчас, поскольку в ноябре вовсю появляются интересные предложения.
По мнению эксперта, в целом важно ориентироваться не на цену, а на качество жилья, ведь неподходящий вариант может испортить праздник.
"Во-первых, человек ожидал одно качество, а получил другое. Обычно это происходит, когда клиент лично не видел, что находится внутри. Во-вторых, если в планах – посидеть за столом с друзьями, а потом пойти прогуляться, нужно понимать, есть ли для этого место. Когда выход на улицу не планируется, то важнее, как работает кухня и устройства, которые есть на ней", – указал эксперт.
Также стоит учитывать, есть ли посуда или ее придется везти с собой: клиент может думать, что все уже на месте, но на деле ему не понравится посуда, бокалы, не будет скатерти или подсвечников. Все эти детали стоит предусмотреть заранее и понять, насколько квартира соответствует потребностям и ожиданиям, добавил Апрелев.
Также важно обсудить условия: как принимать помещение и как передавать его. Если в квартире есть поломки, их нужно указать в специальном акте, иначе они могут появиться в итоговом документе приема помещения, подчеркнул Апрелев.
С кем праздновать Новый год
Однако наряду с организационным трудностями могут встретиться и моральные, ведь Новый год – это праздник с завышенными ожиданиями, предупредил в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Станислав Самбурский.
"Нет людей, которые просто отмечают этот день и у них всегда все хорошо. Наваливается история про то, что весь год человек мог жить сложно и неинтересно, тащить на себе бесконечное количество обязательств, но в Новый год он вдруг начинает думать, что 1 января обязательно случится счастье. В это верят абсолютно все. И чем хуже кто-либо жил в старом году, тем больше ожиданий он возлагает на праздничный день", – отметил специалист.
Он добавил: многие нуждаются в том, чтобы торжество прошло с оливье, икрой и красивыми фотографиями. Ведь якобы если праздник не удался, то так пройдет и весь год.
Однако с точки зрения психологии интереснее то, что именно новогодние праздники показывают, кто привык получать удовольствие, а кто – это удовольствие обеспечивать.
"Одни танцуют, пьют шампанское, фотографируются, а другие "пилят" салаты, убирают разбитое и разлитое, следят за детьми, в том числе за чужими", – объяснил эксперт.
Последними чаще всего становятся люди, которые весь год тащат на себе и работу, и семью, и даже в праздник умудряются устроиться обслуживающим персоналом, самостоятельно взяв на себя эту роль, отметил психолог.
Однако в случае с родственниками есть шанс встретить праздник хорошо. Секрет относительно прост: не ссориться с родными на протяжении года, поддерживать их. В таком случае встреча Нового года пройдет вполне успешно, заключил Самбурский.