РБК: замглавы Росмолодежи Аширова задержали по делу о контрактах с "Синергией"

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Статс-секретаря – замруководителя Росмолодежи Дениса Аширова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников издания, дело связано с исполнением двух госконтрактов, которые Росмолодежь заключила с университетом "Синергия" в 2023 и 2024 годах. Соглашения предусматривали разработку и развитие онлайн-программ повышения квалификации. Общая стоимость контрактов составила 40,5 миллиона рублей.

В рамках расследования следствие устанавливает роль Аширова в реализации контрактов со стороны заказчика. Проверяется его возможное участие в организации исполнения соглашений, согласовании результатов и приемке выполненных работ. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

О задержании проректора по региональному развитию частного университета "Синергия" Михаила Ерофеева стало известно 13 ноября. Суд отправил его под домашний арест. По информации СМИ, поводом для расследования стал госконтракт, заключенный на десятки миллионов рублей.

Средства были выделены на создание онлайн-курса для повышения квалификации. Порядка 13,5 миллиона рублей направили на работу субподрядчиков. Заказчик выплатил полную сумму контракта, однако возникли подозрения о возможной краже более половины бюджетных денег. Ущерб может достигать 20 миллионов рублей.

Сам Ерофеев назвал ситуацию "беспределом" и "необоснованными выводами". В пресс-службе университета отметили, что "Синергия" сотрудничает со следствием. При этом там подтвердили, что все контракты были выполнены, а курсы действительно помогали обучающимся повысить квалификацию.