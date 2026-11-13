В Москве наградили почетных экономистов и работников образования

Фото: комплекс экономической политики Москвы

В столице в рамках мероприятий ко Дню экономиста наградили почетных преподавателей и работников экономических факультетов ведущих вузов. Награды от имени правительства Москвы вручила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Горожане получили звания "Почетный экономист города Москвы" и "Почетный работник образования города Москвы", а также иные награды. Соответствующий указ был подписан Сергеем Собяниным.

Всего награждены 37 человек. Это сотрудники:



МГУ имени М. В. Ломоносова;

НИУ "Высшая школа экономики";

МГИМО МИД России;

РЭУ имени Г. В. Плеханова;

Российской экономической школы;

Финансового университета при правительстве РФ;

Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

Звание "Почетный экономист города Москвы" присвоили 15 специалистам, которые проработали по специальности в столице не менее 15 лет. Награда вручается за заслуги в области экономики и финансов, развитие экономической науки и подготовку кадров.

Звание "Почетный работник образования города Москвы" получили 18 человек – учителя, преподаватели и другие работники образовательных учреждений и научных организаций со стажем работы в столице от 10 лет. Его присваивают за высокий профессионализм, подготовку специалистов и личный вклад в развитие системы образования.

Знак отличия "За безупречную службу городу Москве" (40 лет) получила проректор по взаимодействию со студентами и выпускниками Российской экономической школы Зарема Касабиева. Эту награду вручают за вклад в развитие города, многолетнюю плодотворную деятельность и повышение благосостояния жителей столицы. Еще трем работникам Финансового университета при правительстве РФ передали благодарность мэра Москвы.

По словам Багреевой, экономические знания сейчас полезны не только в одной профессии. Они необходимы в сфере ИТ-технологий, финансов, праве, промышленности и других. Почетные награды и звания получают специалисты, которые своим профессионализмом помогают развивать город, а также готовят кадры для всей России. Всего в Москве свыше 725 тысяч экономистов – это каждый 11-й работающий в столице человек.

Ранее Собянин объявил благодарность и вручил почетные грамоты правительства Москвы сотрудникам столичной полиции. Он поздравил их на мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел России. Мэр также отметил феноменальные результаты, которых добились ОВД за последние годы.

