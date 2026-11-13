Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 17:14

Город

Мультимедийный каток "Лужники" могут открыть в конце ноября

Фото: пресс-служба "Лужники"

Подготовка мультимедийного катка "Лужники" к зимнему сезону-2026/2027 завершится к концу ноября. Об этом сообщил главный технолог катка Кирилл Кистерский.

"В настоящий момент проходят работы по установке разнотипного бортового ограждения и по формированию, по большому счету, финишного слоя уже покрытия", – приводит его слова Агентство "Москва".

Итоговая толщина ледовой поверхности от основания до верхней точки составит около 20 сантиметров. В предстоящем сезоне площадка также займет территорию летней фонтанной группы, при этом специалистам необходимо сохранить инженерные коммуникации комплекса.

Для комфорта гостей в этом году максимальную загрузку катка решили снизить. Внутри катка организуют несколько функциональных зон.

"Внутри катка у нас, естественно, будет расположена детская зона катания. Плюс в разных частях катка у нас будут расположены подиумные конструкции для отдыха. И в центральной части катка будет расположена ярмарочная площадь", – рассказал Кистерский.

Мультимедийное оформление останется одной из отличительных особенностей площадки. Внутри катка разместят 25 арт-объектов, а на фасаде Большой спортивной арены "Лужники" организуют проекционное шоу.

"Плюс главная отличительная особенность – это 3D-мэппинг, проекционный экран на фасаде Большой спортивной арены", – добавил специалист.

По словам технолога, главную сложность при подготовке катка создают погодные условия.

Ранее сообщалось, что ГУМ-Каток на Красной площади откроется 30 ноября. Он будет работать ежедневно с 09:00 до 23:30. Попасть на заключительный сеанс можно будет в 22:30. По будням первые четыре утренних сеанса традиционно останутся бесплатными.

Каток в "Лужниках" планируют открыть в декабре

Читайте также


город

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика