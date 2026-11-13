Мультимедийный каток "Лужники" могут открыть в конце ноября

Фото: пресс-служба "Лужники"

Подготовка мультимедийного катка "Лужники" к зимнему сезону-2026/2027 завершится к концу ноября. Об этом сообщил главный технолог катка Кирилл Кистерский.

"В настоящий момент проходят работы по установке разнотипного бортового ограждения и по формированию, по большому счету, финишного слоя уже покрытия", – приводит его слова Агентство "Москва".

Итоговая толщина ледовой поверхности от основания до верхней точки составит около 20 сантиметров. В предстоящем сезоне площадка также займет территорию летней фонтанной группы, при этом специалистам необходимо сохранить инженерные коммуникации комплекса.

Для комфорта гостей в этом году максимальную загрузку катка решили снизить. Внутри катка организуют несколько функциональных зон.

"Внутри катка у нас, естественно, будет расположена детская зона катания. Плюс в разных частях катка у нас будут расположены подиумные конструкции для отдыха. И в центральной части катка будет расположена ярмарочная площадь", – рассказал Кистерский.

Мультимедийное оформление останется одной из отличительных особенностей площадки. Внутри катка разместят 25 арт-объектов, а на фасаде Большой спортивной арены "Лужники" организуют проекционное шоу.

"Плюс главная отличительная особенность – это 3D-мэппинг, проекционный экран на фасаде Большой спортивной арены", – добавил специалист.

По словам технолога, главную сложность при подготовке катка создают погодные условия.

Ранее сообщалось, что ГУМ-Каток на Красной площади откроется 30 ноября. Он будет работать ежедневно с 09:00 до 23:30. Попасть на заключительный сеанс можно будет в 22:30. По будням первые четыре утренних сеанса традиционно останутся бесплатными.

