В Берлине подожгли машину бывшего главреда Bild Райхельта

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В Берлине неизвестные подожгли автомобиль бывшего главного редактора газеты Bild Юлиана Райхельта. Об этом сообщает портал Nius.

Инцидент произошел утром в пятницу, 13 ноября, в районе Шарлоттенбург. Прохожий вызвал пожарных, однако машина выгорела практически полностью. Полиция подтвердила факт поджога.

Райхельт, который сейчас занимает должность главного редактора Nius, утверждает, что поджог имеет политическую мотивацию и может быть связан с профессиональной деятельностью. Следователи подобных мотивов не исключают.

Ранее 15-летний подросток в Симферополе поджег автомобиль на парковке торгового центра. Ущерб владельцу составил 200 тысяч рублей. На допросе мальчик рассказал, что нашел предложение о подработке в интернете. За поджог любого авто ему пообещали 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.