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19 июня, 16:28

Происшествия

Британский суд приговорил двух выходцев с Украины за поджог дома и машины Стармера

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд Лондона приговорил украинца Романа Лавриновича и выходца с Украины, гражданина Румынии Станислава Карпюка к лишению свободы по делу о поджогах автомобиля и недвижимости премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает ТАСС.

Преступление было совершено в мае 2025 года. По данным СМИ, неизвестные подожгли двери дома Стармера в районе Кентиш-таун на севере Лондона, квартиру в районе Ислингтон, которая принадлежала ему в 1990-е годы, а также старый автомобиль Toyota RAV4.

Во время суда прокурор сообщил, что Лавринович контактировал с человеком под псевдонимом EL Money через мессенджер Telegram. Выяснилось, что украинца завербовали и предлагали вознаграждение за поджоги. Оба украинца отрицали свою вину, но присяжные сочли их виновными.

Лавриновича приговорили к 7 годам тюрьмы, но он сможет выйти на свободу по условно-досрочному освобождению через 4 года и 8 месяцев. Карпюк получил 2 года тюрьмы, поэтому уже после 1 года лишения свободы сможет выйти на свободу по УДО. Кроме того, третий фигурант расследования, украинец Петр Починок, оказался оправдан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на новости о поджогах дома и машины Стармера. Она пошутила, что в поджогах виноват салат-латук, который ранее уже одолел экс-премьера государства Лиз Трасс. Таким образом Захарова напомнила о случае 2022 года, когда букмекеры делали ставки на отставку Трасс так долго, что за это время мог бы испортиться салат-латук.

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