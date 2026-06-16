Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 16:32

Политика

Захарова отреагировала на поджог дома Стармера анекдотом про британских ученых

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новости о поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера анекдотом про британских ученых. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на ее телеграм-канал.

Как ранее сообщили британские СМИ, виновными в попытке поджога дома Стармера признали двух украинцев. ЧП произошло в мае 2025 года. Тогда обвинение предъявили украинцу Роману Лавриновичу, позже он предстал перед судом.

"Граждане Украины сожгли дом и машину британского премьера. Подобные действия они совершают по всей Европе и по всему миру, с гордостью отчитываясь об актах экстремизма. Угадайте, с точки зрения британских (ученых) журналистов, кто виноват?" – написала Захарова.

Дипломат предложила несколько вариантов ответа. Среди них – российские дипломаты, неизвестно как очутившиеся в Великобритании украинские поджигатели, недосмотревшие за "украинскими беженцами" агенты 007 и студенты-международники.

"Салат-латук – гроза британских премьеров, одолевший (экс-премьера. – Прим. ред.) Лиз Трасс", – дала "правильный" ответ Захарова.

Таким образом она напомнила о случае 2022 года. Букмекеры тогда делали ставки на отставку Трасс так долго, что за это время мог бы испортиться салат-латук.

Представитель МИД РФ сопроводила свой пост картинкой с надписью: "Группа британских ученых недавно выяснила, что они вообще не ученые, а пациенты психиатрической клиники".

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в шутку сказал, что инопланетяне должны уговорить подать британского премьера в отставку. Он попросил пришельцев объяснить Стармеру, что своим уходом он спасет Запад.

Читайте также


политикапроисшествия

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика